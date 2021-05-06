公股金融機構高層人事安排餘波盪漾，部分調整被視為涉及執政黨派系內鬥，相關人士是「被請辭」，財政部還針對傳言提出澄清，結果仍是眾說紛紜。在所有的泛公股事業中，具有公股背景的金融機構高層人事調整，之所以受到最多的關注，因為除了事業體本身的經營績效，這些單位還掌控著金流脈動，政策的傳遞需要它們密切配合，與其他產業間的互動關係，甚至更勝於獲利多寡的考量，是否用人得當，一直被拿出來放大檢驗。

這一波人事調整的紛擾出現之前，2020年底，主要由執政黨立委聯合擬具的「公務員服務法」修正草案，即準備針對原來的「公務員離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內，有直接相關的營利事業各項重要職務」，再加上更嚴格的限制。更明白的說，就是要把財政部和金管會離職官員的旋轉門，關得更緊，將這些人員赴百分之百國營的公股行庫，也要同樣受到限制。

「財金幫」受到質疑，主要是部分財金高層官員常在退休後，先安排到純國營的金融機構過水，讓他們不受旋轉門三年的限制，時間一到，海闊天空，不論轉任民營金融機構或民營化的泛公股機構，都有更大的揮灑空間。此模式一再被複製，尤其台銀、土銀等純國營銀行的高位，也在此過水文化下而備受批評。

只是對照近期泛公股行庫人事的異動中，不斷傳出派系喬人事的說法，不免讓人連想，之前所謂拉高並限制財金官員轉職門檻一事，很可能只是徒令各方勢力競逐因此而更多出來的機會；這樣的生態，當然也會打擊原本有心更上一層的公股基層員工的士氣。換言之，之所以對財金幫有意見者，恐也非真的對其非深惡痛絕，更大的可能是要藉此讓相關官員與之妥協，或乾脆把位置挪出來，方便做更多的政治分贓。

從過去省屬七大行庫到目前的八大公股行庫，不容諱言，具有公股背景的金融機構，即使面對民營業者來勢洶洶的挑戰，仍是台灣金融的核心所在，據點廣布、人脈深入均難以撼動，如紓困或中小企業貸款，這些吃力不討好的重大政策，也都需要靠他們來落實執行。因此，對於主其事者的選擇，即使難以擺脫派系的干擾，大方向仍不可鬆手。我們根據長期的觀察，提供以下幾點具體的建議，做為參考。

首先要釐清的，是「財金幫」的定位問題。從目前立委主導的修法方向來看，之後從事金融監理與金融實務者，之間將有難以逾越的一道鴻溝，成為井水不犯河水的的兩批人。且立委提出的修法內容來看，某種程度上，凸顯出對於官員轉任戒心重重，彷彿他們是逮到了機會，就會大撈一筆的一群投機分子，對於其累積數十年的工作經驗視而不見，對於相當強調操守和紀律的多數官員來說，這樣的做法並不合適。

如此的調整無異於矯枉過正。手握大權的金融監理者與實務脫節，向來為人所詬病，如再給予更多限制，恐怕連想去了解實務運作的心思都省了，面對日新月異的數位金融發展，監理官卻只會愈來愈依法論法，長此以往，對台灣數位金融發展的脈動，將是一場極大的災難。

相反的，我們更認為泛公股機構的存在，必須賦予其協助監理官認識實務的功能，例如按不同的職等，提供輪調的訓練，甚至可作為日後升遷的依據之一，尤其來自金管會的官員，更要落實輪調的作法。

其次，要重視基層人才的拔擢。八家公股行庫各個家大業大，也有根深蒂固的企業文化，這樣的機構，如果動輒被以空降之姿進駐，不僅出任新職者難以適應，客觀來說，也容易發生誤踩紅線的風險，小則被以不同的理由拔官、大則吃上官司。

無可諱言，要處理這樣的現象，選拔之人的專業背景相對重要，最好是擁有基層一路上來的歷練，既可避免遭忌穿小鞋，也可根據長期的觀察，找到發揮特色的新經營方向，除了實現個人的抱負，對個性偏向保守的公股金融機構來說，也可以得到新的業務發展機會。

況且，如果把專業背景當作擢才的必要條件之一，相當程度上，也可避開大部分對於此職務「穿金戴銀」的想像，因此，為了兼顧經營紀律與發展，行政和立法部門高層對公股金融機構的人事安排，除了防弊外，應從更全方位的角度多加思考，不要治一經損一經，反而得不償失。

(工商時報)