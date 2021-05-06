趙介佑涉黑涉毒捲起政壇千堆雪，民進黨以最快的速度開除趙介佑，並且將趙介佑一家人「請」出了台北市黨部，總統蔡英文除了致歉之外，並且表示將召集全國各縣市黨部主委開會討論黨內掃黑；台北市黨部主委吳怡農也開始調查與趙介佑有關的涉黑黨員，表面看來，危機管理算是成功。

不過，進一步觀察，如果蔡英文寵信的黃承國，仍然以總統府國策顧問、民進黨中常委之姿持續在政壇發揮影響力，黨內掃黑會是玩真的嗎?

黃承國過去是天道盟文山會的成員，這點黃承國不否認，也強調自己知過能改。但是根據目前被查出的判決書，黃承國直到2008年都還涉及指使槍砲彈藥與暴力討債事件，這點不但違反民進黨入黨時要求黨員不得涉及組織犯罪與槍砲彈藥犯罪的切結書，也讓黃承國長期以來都列名台北市警方的治安顧慮人口。

但就在蔡英文當選總統、黃承國獲聘總統府國策顧問之後，黃承國就悄悄的從治安顧慮人口名單上除名了，這點很難不啟人疑竇。

黃承國長期參與民進黨活動，但是曾經在台北市紮根的陳水扁、謝長廷與蘇貞昌，和他都不親近，反而和傳統民進黨最沒淵源的蔡英文與黃承國走最近。蔡英文不願意清理黃承國，除了過去五六年來長期的合作關係之外，蔡英文與其他政治勢力合縱連橫，也相當倚重黃承國。

柯文哲兩次競選台北市長，黃承國與洪耀福、陳明文扮演了重要的溝通角色，兩次當選立委的林昶佐，與黃承國也有密切交往。處理黃承國不但會對蔡英文與英系造成傷害，更有可能引發民進黨內外的大地震。

吳怡農表示要開始清查黨員涉黑，但肯定處理不來，何況吳怡農能夠當上主委，也和黃承國有密切關係。

國民黨失去政權，和國民黨與地方勢力結合、導致大量涉黑人士當選有極大的關係，但不論是李登輝或馬英九，都不會找涉黑人士擔任國策顧問或資政，蔡英文卻做了。蔡英文如何處理黃承國，會是民進黨走出趙介佑事件干擾，還是走向失去政權道路的分歧點。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※