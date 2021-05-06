病毒專打不長眼 是誰重複犯錯不長眼？

俗話說「最危險的地方就是最安全的地方」，因為危險使人警惕，不敢大意以對。台灣防疫將重點放在決戰境外，最危險之地就是「國門」桃園，按理應是最厚的防疫城牆，但從「部桃事件」到「諾富特事件」，主事者重複犯錯，桃園兩度受災，最危險之地，還是最危險之地，顯然警覺心過低，執政黨志得意滿讓主事單位怠忽職守。

部桃事件，醫生被感染而無所覺，造成院內群聚，當時陳時中表明會檢討分艙分流不夠徹底的問題，然後台灣就沈浸在42天防疫成功的鞭炮聲裡。自我表功的時候，指揮中心可認真了，公布九張圖，大吹「部桃院內感染交教會我們的事」，匡列「精進五大措施」，分艙分流的部分做不好，陳時中公開反省，以作為「英雄之瑕疵」，反正當時的氛圍是瑕不掩瑜。

這次的「諾富特事件」，顯然防疫旅館還是沒有做好分艙分流的工作，檢疫旅客與一般旅客同住一層，甚至輪流入住同一個房間。在最危險之地犯下重複錯誤，「諾富特事件」的嚴峻程度已迅速超越「部桃事件」。

除了分艙分流外，陳時中還在「部桃事件」時自我檢討「(接觸者)匡列速度」的問題，彼時稱第一時間匡列速度不夠快，應改進，那現在呢？指揮中心表示，這次確診人數雖然超過「部桃事件」但匡列人數沒這麼多，「還在造冊中」。

所以上次的自我檢討是講假的？

現在我們驚訝地發現，在防疫工作上不需要多說什麼，只需要檢查陳時中曾許下的承諾有沒有落實即可，而「諾富特事件」在分艙分流上重複犯錯，在匡列速度上亦無進步，甚至還拿「人身自由」來擋箭。陳指揮官，你還要油嘴滑舌多久？

病毒專打不長眼，是誰重複犯錯不長眼？