台灣酒駕肇事的慘劇頻繁發生，類似黃暐瀚之母的遭遇，早已成為台灣民眾的隱憂；平白無故，就會有災禍天外飛來，防不勝防。有關單位儘管三令五申、盛言其害，但似乎都很難遏阻少數人的行險僥倖；再高的罰額，也無濟於事。釜底抽薪之計，或可仿行大陸的酒駕罰則――懲罰並行。

「罰」指的是罰款，這點台灣和大陸都有高額的罰款，但因兩岸經濟力的提升，許多買得起好車的人，根本不在意此區區罰款，故後來多了一項「懲戒」，就是將任何酒駕者，無論有無肇事，一旦被查驗到，一律先行拘留10到15天。2011年起，更制定「危險駕駛罪」，除了罰款之外，更有15天到半年以上的刑期，讓他們備嘗牢獄之苦。

台灣民眾自由慣了，有錢的人根本不怕罰錢；但如果人身失去自由，必須在監牢中度過一段時日，所有日常應有的自由權利，均告喪失，這將是最令人畏懼的。剝奪酒駕者的自由，以換取他人最大的自由，這是大陸「危險駕駛罪」的基本理念。

儘管兩岸規制不同，未必可以一律援用；但有關單位不妨酌加採擇，依酒駕者酒精濃度測試的指數高低，建立一套多少不等的「行政拘留」刑責，予以懲戒，嚴格執行，如此，或可有效降低酒駕的比率。

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