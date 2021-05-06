蘇貞昌終於說對了一句話：｢陳時中就算是神仙也做不到。｣

諾富特飯店群聚事件擴大，已到社區感染邊緣，蘇院長不好好檢討防疫政策到底出了什麼問題，反而轉移焦點，力挺衛福部長陳時中，把責任歸咎於民眾不遵守指揮中心的SOP，最後呼籲國人一定要施打疫苗。

好事都歸花大姊，壞事都怪醜丫頭。防疫工作做得好，都是神仙的功勞；防疫工作出現漏洞就怪民眾不配合，這不都是你行政院、衛福部該負責督導的麼？怎麼好壞分得這麼清楚？

是民眾放寬機組人員的隔離天數嗎？疫苗施打順序是老百姓定的嗎？防疫旅館是民眾該管的嗎？旅館衛生未分流向你反映不理不睬；未戴口罩、未採實名制、未保持社交距離你處罰過誰？是罹難者家屬請你代為募款？是老百姓叫你去小巨蛋唱歌？老百姓如果對你進口的疫苗有信心難道不會主動去施打？

太魯閣號出事，林佳龍做不到就下台；黑衣、黑道、小強大鬧警局；駐外代表誤國害國；美豬肉餵給阿兵哥吃……，行政院蜩螗沸羹，出了那麼多事，是不是都可以用一句｢就算是神仙也做不到｣做了結呢？

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