民進黨執政以來，「親美、媚日、抗中」成為蔡政府外交主軸，對內則是以行政手段掌控宣傳，不僅在野黨的聲音被埋沒，對於不利執政黨的政治事件不是被消音就是「被和諧」，在民進黨執政下的台灣，儼然已成為「唯綠至上」的畸形社會。

自中華民國政府播遷來台後，台灣以彈丸之地屢創驚人的世界經濟奇蹟，台灣能有如今的蓬勃發展，中立且專業的文官體制可謂功不可沒。儘管中樞領導幾次政黨輪替，行政機關因為有厚實的文官基礎多以專業及良心施政，故都能確保行政運作順暢、政務推動不致落差。惟從民進黨再次執政以來強勢蠻幹、政治凌駕專業屢見不鮮，更甚者竟要行政機關配合擦脂抹粉、粉飾太平，視專業於無物。

以近期兩個重大事件來看，駐日代表謝長廷為了舔日，竟將日本福島核廢水排放與台灣畫上等號。而立法院在野黨正式要求外交部召回謝長廷時，外交部第一時間竟荒謬的回覆其回國需專機往返，目前沒辦法操作而搪塞。而後又以駐日代表處有人員確診，謝長廷應「坐鎮督導防疫」及「避免往返接觸染疫風險」等理由，主動知會其不必返國、直接幫其解套。而針對核廢水排放議題，蔡政府僅表「關切」，可笑的是這份關切還是對國人說的，是否真正以外交文書送至日方、關切內容為何？完全不得而知！如今看到謝長廷「媚日」、外交部「護航」的表現，更讓人難以相信政府有捍衛國民健康的決心！

再者，年初開放美豬進口後，民進黨一再宣稱透明公開，就在大家疑惑豬肉儀表板上的美豬去哪時，竟被爆料原來用在宣示優先使用國產豬的國防部，國防部也在第一時間跳出來表示無檢驗出萊劑，官兵採購能選擇國產豬，但有當過兵的都知道，部隊的伙食採購都是到各區副供站採買，如果副供站所提供肉品廠商皆是原料美豬，那國軍官兵還有選擇的權利嗎？國防部為何不針對此點說清楚？台灣武器買美國、軍事制度學美國，現在連吃的都是美豬，真是從頭到尾的「美化」！

從總統府、行政院、農委會、外交部等機關全力捧日、護航謝長廷的嘴臉，再反觀原能會主委謝曉星在質詢台上的一聲長嘆，彷如當初美豬表決時幾位民進黨立委的良心再現。只是這樣的良心，卻掩蓋不了民進黨政客只聽黨意、媚外求榮的事實。而當初信誓旦旦以優先採購台灣豬提供官兵伙食的國防部，竟改口國軍伙食採購可「原產美國、台灣加工」，雖稱不上打臉，但也是摸摸鼻子為民進黨美豬政策背書，完全罔顧官兵權益！

猶記得當年洪仲丘事件爆發後，曾有一群誓言掀開「國防遮羞布」的覺青，大肆攻擊當時的執政黨、甚至上街頭抗議，最後演變成對政府的不信任活動。如今當國家機器都升級成民進黨一張張的「國家遮羞布」時，試問這群覺青如今安在？也許同樣與民進黨的「林副秘書長」一樣，成為布上一角、同流合汙去了！

（作者為台北市青年聯合會理事長）

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