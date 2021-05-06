美國國會審議中的「2021戰略競爭法案」，目標當然是針對中國，目的則已不僅僅是圍堵或遏止中國，而是要擊敗中國了；至於手段，則是窮盡一切可以調動的資源、採行的手段及動員的國家。就後者而言，從歐巴馬的「重返亞太」到川普的「印太戰略」，再到拜登的「民主聯盟」都是同一個意思。只是拜登最近心血來潮，突然想起提出了一個概念：民主一帶一路。

「一帶一路」是中國領導人習近平2013年提出的國際合作倡議，與歐巴馬的重返亞太時間上十分相近，只是後者擺明了以中國為對象，前者並未點名，但從地緣布局上也可以看出，其實是對美國包圍的突破或反包圍，目標則也是遙指美國。我很早就說過，「全球一盤棋，中美大博弈」，一部人類21世紀史（至少是上半葉）就是一部中美博弈史，範圍從小而大再到全面，現在看，不是連北極、太空之爭都揭開序幕了嗎？

就戰略性質而言，中國的一帶一路跟美國的民主一帶一路（及其前身重返亞太等）都是「合縱」，即聯合一眾國家，整合所有力量，對付另一國家。中國雖略占了先手，但中美雙方合縱戰略的博弈場域卻高度重合，主要有：市場、資源、產業鏈及科技鏈、貨幣、交通、地緣、軍事、價值與體制、信仰（宗教）、戰略。十個場域中，中美兩強各有各的優勢，有些則平分秋色，但最具有關鍵性、足以決定最終勝負的，不外市場、地緣與戰略。

首先，看市場。無疑這是中國的強項之一，也是美國最擔心、最忌諱的軟肋，這一項很大程度上又跟產業鏈及科技鏈有關。美國想方設法要一眾盟國與中國脫鉤，但效果可能有限，美國本身的企業就叫苦不迭，未必埋單。身為五眼聯盟之一的紐西蘭就公開叫板，拒絕配合。紐西蘭是資源國，最需要市場，如何能跟自己作對；德國亦類似；最終澳洲、加拿大也未必撐得過。

此外，強硬切斷與中國的產業鏈和科技鏈，其結果很可能倒逼中國走向自給自足的完整體系，當然這可能稍晚才會發生。

其次，看地緣。相較於美國的一帶一路比較虛，中國的一帶一路比較實，後者主要與交通運輸的基礎建設有關。就地理形式而言，亞、歐、非本就是相連的一大塊陸地，又叫「世界島」，從來就是面積廣、人口眾、資源豐，從而是人類幾乎所有文明的發源地。交通運輸尤其是高鐵的發展（如勢頭甚猛的「中歐班列」）極可能在21世紀將世界島的抽象概念變為現實。美國孤立於世界島之外，處境自然不利。

再其次，就是全球發展戰略了。這恐怕是美國的致命傷。宗教信仰決定了美國人自認為是「上帝的選擇」的優越與狂妄感，強調「美國優先」；中國的世界觀與發展哲學是「人類命運共同體」。中、美擺在一起，你讓世界各國如何選擇？

所以，中美世紀大博弈雖開局未久，剛進入中盤，雙方走的亦均為「合縱」棋路，雖同為「合縱」，美國最終卻贏不了中國，不信讓時間來給答案。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）