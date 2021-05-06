正當北市警方忙於釐清黑衣人「松山之亂」之時，不料，又發生了「蟑螂之亂」在雙北警察局長飯局中鬧事，讓警方灰頭土臉，加上之前台南和高雄被封為「慶記之都」，所以警方火速破案，並宣示全國掃黑，期恢復警譽，卻忘了問題的癥結是人。

警察是遊走在黑白兩道之間的工作，吃力不討好，為了保護百姓，必須和黑道保持一定的關係，以確保情報來源的暢通及準確度，做到預防犯罪，震懾預謀者的工作，稍有不慎，就會遭到執法過當，或黑白掛勾的攻擊，所以如何拿捏分寸，考驗著所有警察的智慧。

這次小強之亂未破案之前，有消息指出是債務問題，但執政黨立委鄭運鵬認為，絕非單純的消費糾紛，是故意要讓警界難堪。國民黨議員張斯綱則藉小強事件，將台北比喻成《蝙蝠俠》電影中，萬惡之都高譚市一般，但較為貼切的形容，應該是美國禁酒時期的芝加哥，因為當時的黑道大哥卡彭，可說是芝加哥的地下皇帝，不但與市長交好，與警界的共同利益更是盤根錯節，令當地人民無不望聞生畏。所以，藍綠都認為案情不單純，有政治角力在操作。

雖然北市警局已逮捕相關涉案人，並宣布犯案動機為財務糾紛，非針對警方人士內鬥，但是部分政論名嘴仍以陰謀論論斷。筆者寧願相信這是私人因素，只是碰巧遇上有警察和民意代表在現場，加上近來警界風氣低迷，才使得小強之亂受到國人關注。試想，哪一個黑道會白目到冒著被抄家滅幫的危險，在此治安風頭上，還敢找警察麻煩。答案自然是否定的，因為台灣仍是一個講法治的社會，多數的警察盡忠職守，維持治安良好，有目共睹。

但如果事實真如鄭運鵬等人所言，哪事情就大條了，因為黑道都膽敢公然挑釁高階警官和議員，視法律及公權力為無物，叫一般奉公守法的百姓要如何安居，商家要怎麼樂業？其次，假設鄭運鵬的言論帶有政治目的，除了印證傳言多時的黨內派系之爭，確有此事之外，仍以打擊柯文哲的治理能力為目的，好奪回首都的寶座。如此一來，又淪落到政治決定一切的不歸路，實非人民所樂意看到的，因為台灣如果連民意代表都看衰我們治安，一般百姓又該如何自保。

「危邦不入，亂邦不居」，安居樂業是平民百姓最卑微的期盼，卻也是人民最基本的權利，各級政府都有義務保障這個權利。警察是人民的保母，是社會安定的基石，國人皆應給予支持，但警界近來的紛亂，政治人物難辭其咎，從上述提及的兩位民意代表就可佐證，因為他們有直接監督警政的權力，卻表現出事不關己，看好戲的態度。最後，警方現在掃黑給人民的觀感是作秀，要恢復警譽，首先要請政治人物將手拿開，再從人事制度正常化開始著手。

（作者為致理科技大學副教授）

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