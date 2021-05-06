台北市前黨代表趙介佑被爆涉及毒品，沒想到只是冰山一角，趙氏父子、國策顧問，牽扯出更多不堪聞問的黨內派系黑道共生圖。蔡總統眼見事態擴大出面致歉，但僅輕描淡寫將問題導向沒有落實黨內排黑條款，一副事不關己模樣。殊不知民進黨黑化不僅始於她在黨主席任內，其中的關鍵更是因蔡總統為了蓄積個人黨內實力，制衡其他派系，開門引進黑道力量所致。

這與過去李登輝擔任國民黨主席期間，為了鬥倒黨內外省與保守派力量，不惜引入地方派系、黑道的作法如出一轍，結果雖然鞏固了自己的權位，卻讓國民黨黑金包袱遺禍至今，難以斷根。人稱李登輝與蔡英文情同父女，李登輝雖有台灣「民主先生」之美譽，但是「黑金教父」之名卻也如影隨行，給他這個封號的，民進黨便是其一，如今卻在蔡主席帶領下步其後塵，實在令人唏噓。

國民黨兩蔣時期與黑道並非毫無瓜葛，例如1927年蔣中正在上海利用黑道力量協助「清黨」，1984年蔣經國時期情治單位藉幫派暗殺異議分子，爆發了「江南命案」，但與黑道都只是維持著工具性的合作關係。

李登輝接下蔣經國之位，自覺「虎口下的總統」，施政受到國民黨內外省菁英掣肘，因而開始透過黨產與政治提名，拉攏本土地方勢力，不論黑白；此一方面固然為落實其政治理念，但恐也難脫鞏固個人權位與利益的考量。黑道從工具性質搖身一變直接插足政治，也自此開始。

1990年代台灣黑金政治攀上高峰，黑道參選，漂白從政，再以權謀金，屢見不鮮。1997年香港導演麥當雄拍攝《黑金》一片，即藉台灣當時一些重大社會案件與人物，影射黑道從政、圍標公共工程、賭博電玩、官商勾結等的黑暗與猖獗，至今看來仍讓人怵目驚心，足可見當時台灣黑金政治惡名之嚴重。

黑道不可能治國，除非治國者自己對黑道開啟大門。確實，黑金政治舉世可見，非台灣所獨有，但從政者為了鞏固自己權力與私慾而不擇手段，一旦開始與魔鬼共舞，就很難回頭。2000年國民黨失去50年政權，與當時民眾厭惡黑金政治有密切關係。後來馬英九擔任主席後，即便將排黑條款納入黨內規範，也很難根除積習，而國民黨的黑金印象，至今仍難洗白。

2000年以前民進黨居於黨外，沒有貪腐、黑金包袱，是因無資源可沾，黨內人物並無權錢誘惑的試煉；陳水扁執政爆發嚴重貪腐，蔡英文時期黑道開始滲透，只因掌握權力而缺乏制衡。黑道不分藍綠，一旦依附政治勢力，就會設法自己找尋出路，這與有沒有「台灣意識」無關，純粹只因掌握政治權力就更能確保自己利益所致。

政黨引入黑道力量，就算可以「短多」，終究只會「長空」，國民黨其實已是前車之鑑。蔡英文輕描淡寫的道歉，也看不出民進黨內真正意識到危機的反省。今天的關鍵絕非排黑條款能否落實，而在政治人物是否為了私利而跨越了與黑道共舞的紅線。複製李登輝拉黑權鬥的模式，恐怕讓民進黨注定步向國民黨的後塵；這個後遺症也許不是馬上發作，但總有一天會到來！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）