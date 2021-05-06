美國總統拜登從川普手中接下一個疫情肆虐、分崩離析、千瘡百孔的國家，經過百日努力，美國雖然談不上煥然一新，但似已漸入正軌。他在國會演說自豪地說：「僅僅過了100天，美國又在前進了」，「我們化險為夷，將危機變成轉機，將挫折變成力量」。

選舉壓力下加大對大陸鬥爭

拜登的自信，不僅來自疫情受到控制，兩億劑疫苗注射高標完成，經濟逐漸恢復正常，消費者信心提升，更重要的是他對於美國的未來提出一套完整的宏偉藍圖。除了演說中提出的「美國家庭計畫」，還有日前推出的「美國就業計畫」、「美國紓困計畫」等三大計畫，構成美國自1960年代詹森總統以來最大規模的社會福利改革。一言以蔽之，拜登企圖重振以中產階級為主體的美國夢。

以新自由主義經濟學為引導的全球化，雖然創造了世界普遍的繁榮與發展，但是在許多國家都出現嚴重的貧富差距，尤其在一些已開發國家出現中產階級流失的「M型化社會」。M型化的結果使得許多民眾對現行體制不滿，成為民粹主義的溫床，嚴重地威脅到民主制度以及全球的和平穩定。拜登的美國夢計畫帶有制度競爭的意涵，他在演說中也多次提及與中國的競爭，希望獲得不同黨派的支持。

拜登充滿樂觀與自信，根據福斯新聞與NBC的民調，約5成的美國人滿意拜登百日來的施政，遠高於川普，但還是低於歐巴馬與小布希。這表示拜登僅固守住基本盤，但是在擴大支持面上還有待努力。在化解國會分歧方面， ABC／Ipsos民意調查的受訪者中，雖然有2/3表示共和黨議員在與拜登達成妥協方面做得不夠，但是也有39%的人說拜登在與他們妥協方面做得很少。拜登的計畫本身爭議也很大，雖然贏得民主黨內進步主義者的大力讚揚，但是也受到兩黨保守派的質疑。

2022年美國將舉行中期選舉，在本次中期選舉中，眾議院全部435個席位和參議院100個席位中的34個席位將進行改選。39個州州長的地方選舉也將舉行。2020年總統大選所造成的社會撕裂對於民主黨來說是一大挑戰。虎視眈眈的川普日前集結保守勢力高調宣布復出，也不排除參選2024總統選舉。最近的選區畫分也顯示國會席位調整將有利於共和黨。

微弱的國會多數，讓拜登的許多法案躺在國會動彈不得，拜登的美國夢能否成真，很大一部分要看2022年的選舉結果，不容樂觀。拜登新政以內政優先，如果經濟發展或國內稅收不如預期，或是出現嚴重通貨膨脹，在選舉壓力下，就不排除會以加大對大陸的鬥爭力度，來換取兩黨選民的支持。

民族主義壓力下台海風險增

習近平的大陸國家主席職務到2023年任期屆滿，但中共總書記的職務2022年就屆滿10年的兩個任期，將面臨續任的問題。總書記沒有連任限制，但在黨國一體制度下，黨總書記與國家領導人通常由一人身兼。習近平之前的兩任領導人，江澤民與胡錦濤都是兩任10年，確立了中國領導人的任期制度，習近平如果想要連任國家主席，就要在2022年先連任第三任黨總書記。

習近平要在2022年續任黨總書記，就要有足夠的說服力，拿出強有力的政績取得支持。原本習近平抗疫取得重大的成就，但西方國家不斷以人權或其他議題給他難堪，因而刺激大陸民族主義的怒火。習近平為爭了取連任以及紓解民族主義壓力，不無可能在台海升高軍事緊張。

2022年台灣也將舉行地方縣市選舉，由於民進黨內政的荒腔走板和腐化墮落，又開始出現2018年「討厭民進黨」成為全民最大黨的氣氛。民進黨是否會轉移焦點，用美國對台灣的支持做出挑釁舉動，掀起台海波濤，以挽救政權，亦不無可能。

就像英國文學經典《雙城記》所說的，「這是最光明的時代。也是最黑暗的時代」，2022年之前可能是台海最安全的時段，因為美中台三方為了政權的保衛都有維持穩定、發展經濟的需要，但若其中任何一方必須藉由外部危機來保存政權，就可能是最危險的時刻。對於中美對抗，台灣人民能做的不多，但至少我們可以告訴民進黨，再用「芒果乾」來換取選票已經不管用了！