每年5月，蔡政府都要上演一齣年度外交大戲，大張旗鼓爭取參加世界衛生大會（WHA）。今年世界衛生大會將在5月24日至6月1日舉行。民進黨政府一如往年，事先多方動員運作，在國際間爭取眾多支持聲浪。

7大工業國（G7）外長日前在英國倫敦舉行會議。會議公報指出，支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會。但是台灣迄今仍未收到邀請函，今年恐怕仍將被排拒於世衛大會之外。這將是蔡總統執政以來，台灣連續第5年缺席。

過去4年台灣未能獲邀參加世衛大會的真實原因十分清楚，就是大陸反對邀請台灣代表與會。但是民進黨政府故意漠視問題的癥結，學鴕鳥將頭埋進沙子裡。反而用一種一廂情願的說法自欺欺人，認為只要在國際間獲得強大的支持聲浪，就能迫使大陸讓步，同意世衛大會邀請台灣參與。

去年5月外交部長吳釗燮就曾說，如果能加強支持台灣的聲量，台灣參與世界衛生大會的目標就愈來愈接近。言下之意，一旦國際間支持台灣的聲量達到一定的程度，世衛大會就會邀請台灣與會。

要達成此一目標，必須滿足三項條件。第一，支持台灣的聲量必須每年大幅增加。第二，支持的聲浪必須能夠讓更多世衛會員國贊成邀請台灣。第三，國際輿論必須能夠迫使中共改變反對立場。

首先，每年支持台灣者可以分成兩大類別。其一是我邦交國、美國、日本及歐洲國家。其二是友我國家的國會議員、政要及民間團體。前者是世衛組織會員國，屬於世衛組織「體制內」的友我勢力，對台灣參與能夠直接發揮作用。然而事實證明，支持者永遠是同一批國家，不可能每年大幅增加。

後者不具官方身分，都不是世衛組織的成員，屬於世衛組織「體制外」的友我勢力。由於這些支持者根本無法參加世衛大會，所以即使每年大幅增加，仍然無法產生實際作用。因為決定台灣能否參加的關鍵，是世衛會員國的態度。「體制外」的局外人，難以左右會員國的立場。

其次，世衛組織是聯合國體系中的專門機構，一切行事以聯合國規章及決議為依歸。台灣目前既非聯合國會員國，也不是觀察員。因此，台灣不具備與會的資格。台灣能夠獲邀參加世衛大會，必須是世衛組織的會員國，全體一致同意邀請台灣代表。或者是經過表決，有過半數的會員國贊成邀請台灣。

台灣在2009至2016年，連續八年獲邀參加世衛大會，是因為兩岸在2008年建立了共識，世衛會員國一致同意邀請台灣參加。在此之前，台灣未獲邀請，正是因為世衛會員國沒有形成邀請台灣的多數決。

世衛組織有194個會員國，其中180個與中共有邦交。由於中共在第三世界具有甚大影響力，只要中共持反對立場，台灣參與案就不可能得到世衛過半數會員國的贊同。2004年我友邦曾在世衛大會就台灣參與案發動投票，結果133票反對、25票贊成，就是明證。

第三，民進黨政府年復一年動員邦交國，邀請友好國家為台灣發聲，動員力道也越來越大，是想給中共製造壓力。可是民進黨政府發動的輿論攻勢，並不會迫使中共讓步，也不會對世衛組織造成壓力。

因為聯合國在1971年10月25日通過第2758號決議，承認「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。中共據此提出「一個中國」原則，聲稱：「世界上只有一個中國；台灣是中國領土不可分割的一部分」。此一見解成為現今國際間的主流意見，所以中共有恃無恐，絕對不會向民進黨政府低頭。

蔡總統執政4年多，把兩岸關係弄僵，導致台灣再度被排拒於世衛大會之外。民進黨政府規避問題的核心，不去經營兩岸關係，每年只是盲目地在國際間爭取支持，必然無法產生實際作用。如果民進黨政府不肯面對問題，相信在蔡總統任內，台灣參與世衛大會的美夢，終將難以成真。

（作者為退休大使）

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