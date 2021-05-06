抓完共諜掃黑道，民進黨的政治遊戲，還真是玩也玩不完。民進黨「染黑」風暴持續延燒，蔡英文主席公開致歉後，周五又將召集民進黨全國黨部主委到官邸研商對策，但解鈴還需繫鈴人，光是表面大喊掃黑，真能杜悠悠之口、服眾人之心？

從2008年5月至今約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆2年、卓榮泰1年4個月，另有3人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達9年多，所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事。但她卻未能察覺，或是視而不見，甚至享受「成果」，如今算起帳來，又豈是一句「抱歉」就能了事！

這次風波所以會像滾雪球般越滾越大，不過是集過去沉痾的一次中型爆發；民進黨台北市黨部趙介佑的不法涉案、他過去被爆出的囂張紀錄，還有松山、北投兩分局的黑道張狂行徑，加上最新的「蟑螂之亂」，看起來都是個別事件，卻是爛到根後的發病，且已讓民意觀感憎惡到極點。如果民進黨不能有效導正，更大的紕漏隨時都會爆裂出來！

民進黨說是要運用AI人工智慧進行排黑過濾，問題是黑道在入黨時會自己登錄有關身分？有些被點名疑有黑道背景的爭議人物，難道會有明確的「黑底」讓你排除嗎？想用篩選、過濾名單的方式來排黑，不是自欺欺人的「鋸箭法」又是什麼？

真正的「黑幕」在於黨內派系的惡鬥與人事、利益的長期分贓，警察向黑道低頭的醜劇，在於警界求官必須向執政黨要角低頭巴結，這才造成黑白兩道錯置顛覆，政客則在其中上下其手、黑白通吃。

說穿了，如今民進黨內、外炮打「黑道入黨」的目標，「剛好」都是這幾年備受層峰青睞，乃至大肆擴張的「英派」人物與勢力。這場以掃黑為名、派系搶地盤為實的政治鬥爭，是非虛實之間，還不夠明白嗎？