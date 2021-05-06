5日公布的7大工業國（G7）外長公報，不僅強調台灣和平穩定的重要性，還力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。另一方面，白宮印太事務協調官坎貝爾4日接受英國《金融時報》訪問時，卻指出美國不會聲明保衛台灣。乍看之下，G7外長公報有關台灣的內容似乎與坎貝爾的說法大相逕庭，難道美國為首的G7與拜登總統欽選的官員在對台政策上出現矛盾？

這次，G7外長公報出現挺台文字，主要應歸功於國務卿布林肯。他與坎貝爾曾在前總統歐巴馬時期共事，也是老友。為何他們這次在對台政策上意見相左？其實，他們在對台政策上並無不同，因為身為拜登的外交官員，他們都以拜登的意見為意見，他們只是扮演好自己的角色。

在拜登6日首場記者會上，由於總統高調提出「反中政策」，他的手下官員自然要全力配合。不論是布林肯、坎貝爾、白宮國安顧問蘇利文、商務部長戴琪，財政部長葉倫都必需配合演出。

然而，拜登4月28日在首場國會演說變了調，計畫在今夏與俄羅斯總統普京舉行峰會，並準備與中國改善關係。當拜登在演說中表示美、俄兩國已妥善解決雙方在俄國干預美國大選的歧見，並刻意不在演說中提及台灣、香港、新疆事務等讓北京不快的議題，他的手下官員自然聞弦歌而知雅意，一有機會發言就盡量配合。

拜登與他手下官員在上任頭3個月的談話、演說與記者會一直讓外界誤解美國已從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。其實，美國政府從未改變它所採取的「戰略模糊」立場。對美國這項政策誤解最嚴重的就是民進黨政府。在拜登與布林肯一系列的談話都提到台海和平非常重要後，行政院長蘇貞昌還特別對藍營政治人物冷嘲熱諷，說他們既低估了拜登政府，也唱衰了民進黨。

不過，拜登政府堅守「戰略模糊」，主要還是為了美國的國家利益。首先，「戰略清晰」雖不若條約那樣嚴格，但卻也能使美國受制於對外國的承諾。而「戰略模糊」卻能夠讓美國享有足夠的彈性空間。

其次，「戰略清晰」將使中國大陸認為美國不惜為台灣付出代價也要保衛台灣，反而會讓大陸認定美國在踩紅線；而「戰略模糊」卻會讓大陸不確定美國的意向，反而更會投鼠忌器。「戰略清晰」使中國認定美國碰觸紅線，只會讓北京對華府的敵意直線上升，毫無轉圜空間。「戰略模糊」卻讓雙方在科技、軍事激烈之際，仍可在防疫、氣候變遷、經貿等領域進行合作。

第三，「戰略清晰」將使美、中兩國沒有任何「退一步海闊天空」的空間，有如兩列對向而開的火車；「戰略模糊」卻能讓雙方坐下來好好談出一套避戰、避險與相互檢驗、認證的機制。

由此觀之，「戰略模糊」一向是美國政府的政策，G7國家都不會誤會，偏偏最不應誤會的我國，這次卻誤會大了。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）