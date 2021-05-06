一次酒駕事故，至少是兩個家庭的悲劇，每當有我們關心的、熟識的朋友，因酒駕而失去親人，都會有一波「反酒駕」的高峰，但事實上，酒駕不但天天發生，而且在惡化之中。

2020年，因駕駛人酒後駕車所造成的A1（人員當場或24小時內死亡）之交通事故有151件，比2017年87件多出74%，為什麼酒駕的防治走上回頭路，如何還能再強化？除了多管齊下，就是政治人物必須要以身作則。

近來許多人紛紛對防治酒駕提出建議，大致可分為四個方向：

一、罰則加重：國民黨主席江啟臣主張，酒駕致人於死者，應增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官的裁量空間。

二、連坐責任：媒體人趙少康主張比照日本，包括同乘者、車輛提供者以及提供酒品的商家，都應該負連坐責任。

三、增加攔檢彈性：目前警方要攔檢酒駕，必須以「疑似酒駕事實」為前提，台北市議員羅智強主張賦予警方在酒駕熱點路段內，可以隨機攔停酒測的權限。

四、增設酒精鎖：目前酒駕累犯，在重考駕照後的一年內，必須裝設酒精鎖才能上路，應該擴大此一範圍。

這種種措施，都有道理，但分析問題的本質，酒駕已是天條，為何近年的酒駕致死率不減反增？酒醉的人，不能以理性的標準來期待。有的人喝酒之後，覺得自己「雄勇」，不認為開車有什麼不安全，因為不覺得自己有肇事的風險，也就不會被肇事的刑責而嚇阻。

現在酒駕（未肇事）最高可以罰到12萬元，對一般人民不可謂不重；但對於社會的上層，例如民進黨政府的谷辣斯、林峯正等人，金錢懲罰的確難有嚇阻的效果。

要讓社會的上層階級也感受到嚇阻力，那麼自由刑會比財產刑有效得多。譬如說，「酒駕一經查獲拘役3日」，相信對谷辣斯、林峯正以及24小時酒駕兩次的賓士男而言，就會想一想了。

而酒駕取締的嚴格要件，一直被社會所忽略。台北市議員羅智強指出，法律要求警察必須發現有疑似酒駕事實，方可予以攔停酒測，這是可以檢討的。

有些酒駕的用路人，從外觀上看不出異樣，如果這樣子不能予以攔停酒測，不啻是告訴用路人「只要你喝酒後開車正常，警察就無法攔停」，這樣對防範酒駕是好的嗎？

攔停酒測，跟路邊盤查民眾身分的法益權衡不同。第一是開車對社會的可能危害，比行人要大得多，第二是酒測的吹氣無涉隱私權，比盤查身分更為輕微。

舉重以明輕，賦予警方在酒駕熱點路段，隨機攔停酒測的權力，應該是合憲、合理的。

而除了防範酒駕的多管齊下，更重要的是政府的高層應該要以身作責，要把酒駕當作天條，要讓任何人感受到，一但酒駕被抓就會嚴重傷害自己的前途，這樣才能風行草偃。

（作者為革實基金會副執行長）

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