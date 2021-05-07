肆、駐金門

民國38年10月21日，東南行政長官陳誠命胡璉以第12兵團司令官和福建省主席名義率領所部接防金門，解放軍葉飛第10兵團進犯金門，胡璉兵團主力在前進臺灣途中轉向金門登陸支援，痛殲解放軍，是為古寧頭大捷，穩定了臺灣海峽局面。民國39年9月7日，因胡璉不願怒潮學生解散編制，併入陸軍軍官學校，而喪失了自己可資運用於金門戰地和未來反攻復國的人力資源，所以，便於次年將怒潮學校遷駐金門縣金山鄉金水村（今金城鎮金水里）水頭聚落。9月15日抵達金門後，怒潮學校便設在水頭的金水國校內，怒潮學生就安排住在金水國校校舍的走廊。

不久，張盛華便參加了9月20日在金門水頭舉辦的怒潮第一期學生畢業典禮。10月1日，第一期學生畢業分發，除部分留校協助辦理第二期訓練，其餘全部分發至金門防衛司令部各軍或金門各村擔任基層幹部。怒潮畢業生都是經過戰爭體驗而文武兼備的知識青年，無論在部隊或是在基層村落，都是深受倚重的幹部，而特別是在戰地政務的推動上，怒潮畢業生的素質遠高於原先的一般軍人，一下就改變了軍民關係，而將民眾納入防衛組織，使金門上下整體成為一個戰鬥共同體。然而，怒潮畢業生的軍階，卻一律都是二等兵。這是因為怒潮學校未獲得國防部同意設校，學歷不受當局認可，所以在階級上還是授以二等兵，但所分派的職務則是上士編階的見習官、排附或村指導員、幹事，還好領取的是上士的薪餉，因此被稱為「二等兵超上士」。張盛華對學歷未獲承認也感到相當不平，覺得和陸軍訓練司令孫立人對怒潮的偏見有關，孫立人所辦的第四軍官訓練班在學六個月，學生期滿畢業，即授以少尉軍階。孫立人當時則深受國家所重，升任東南軍政副長官後轉任陸軍總司令兼臺灣防衛總司令。

張盛華被分發到高魁元第18軍第118師第353團第2營第5連任職見習官，第118師師長李樹蘭曾率領全師官兵參加古寧頭大戰，擊退進攻金門的解放軍，而榮獲「金門之虎」之封號。當時第353團駐在金門金寧鄉盤山村頂堡，團長是楊書田上校，團政治處主任是陳級安中校。張盛華向團部報到以後，並未直接去第5連任職，而是暫留於政治處工作，住在盤山一間民房內。當時在金門的生活相當清苦，許多基礎設施也還沒建立起來，譬如當時並沒有完善的自來水系統，必須仰賴井水過活，早晚僅能各用一瓢水，且有所謂的「五用」，即以少量的水進行漱口、刷牙、洗臉、擦澡、澆菜等；此外，他們必須自己耕種蔬菜，且鎮日以罐頭為食，可知前線戍衛的生活多麼難熬。

張盛華在金門的時間並沒有太久，民國42年初，部隊奉命調防臺灣，張盛華因此隨著第353團進駐宜蘭縣礁溪鄉大坡營區；不久部隊奉命調守海防，團部駐羅東鎮五結國民學校，第5連駐防蘇花公路上的宜蘭縣南澳鄉澳花村，俗稱大濁水村，是個山明水秀、風景優美，空氣新鮮的地方。當地泰雅族人有男女河中共浴的風俗，外人岸邊觀看可以，但不可指指點點。不過，他僅僅待了兩個月的時間，便奉調到羅東五結團部作戰組出公差，負責他從未做過的作戰參謀業務，包括班、排、連之防禦、攻擊計畫之策訂，這使張盛華壓力很大，不過他依舊不負眾望，靠著自己的努力奮進，參考過去的經驗與資料，佐以實地工作之磨練，終於獲得當時團部作戰組長龔天傑之讚許與認可。在團部作戰組工作了為期一年多的時間，後來因部隊換防，第353團集中移駐宜蘭礁溪營區，張盛華便奉命解除了出差的職務，而歸建回第5連。民國41年2月，國防部同意怒潮畢業生進行統一考試，成績審查及格過後，便可核定升准尉，於10月1日生效。張盛華這才真正脫離二等兵的尷尬局面。

伍、任政工

政工幹部學校，簡稱政工幹校，民國40年7月15日，設校於日治時代之北投競馬場，由國防部總政治部主任蔣經國創辦，首任校長是國防部總政治部副主任胡偉克。政工即指政治工作，昔孫中山以俄為師，建立黨國體制，而在廣東省番禺縣黃埔鎮建立中國國民黨黨軍國民革命軍，在軍中設立黨代表，負責對於軍隊的政治指導工作。黃埔軍校因為實施黨國教育，畢業學生極富政治意識，效忠於中國國民黨，胡璉、柯遠芬、唐三山都是黃埔軍校出身，因而無論在重建第12兵團或設立怒潮學校，都強調黨軍的概念，並且由柯遠芬在新埔怒潮學校開學典禮演講〈現代戰爭思想〉中首度完整建構出合黨政軍為一體的面型作戰觀念，也就是除了軍隊的掃蕩、政權的建立外，還要有黨的社會群眾組織工作。柯遠芬看到的是與國民黨一樣都是以俄為師的共產黨在解放戰爭中的驚人進展，認為針對共產黨黨國體制的有效反攻復國方法，是開展國民黨的黨國體制。這一延續自黃埔軍校的黨軍思想，自然鍛鍊出胡璉兵團忠黨愛國的政治性格，然而，這卻與民國36年行憲後軍隊國家化的基本國策背道而馳。國民黨試圖在軍隊中恢復政工人員的作法，遭到陸軍總司令孫立人極度的反對，認係違憲之舉，在恢復黨軍的這一問題上，出身自美國維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute）的孫立人，和深信蘇俄共產黨統治術的蔣經國乃存在著嚴重的衝突。無論如何，怒潮學校正是行憲戡亂之後，第一個以黨軍思想建立的軍校，政工幹校的設立，則是意味著國碭黨軍化的全面制度性開展了。（待續）

（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、駱長毅為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士班研究生）