我這個人平時很少與外界接觸，因為這三十多年來，我一直在構思和寫作兩部書，一部《狼圖騰》已出版十六年，另一部《天鵝圖騰》剛剛面世，所以一向不願意被瑣事應酬打擾，以保持我對蒙古大草原的新鮮純淨的感覺。

我先簡單地講一講寫這兩部書的意圖。我是一個有非常強烈的理想追求的人，自由、平等、博愛、民主，是我心底裡、骨子裡追求的目標。中國傳統文化的積澱太深厚了，深厚到什麼程度呢？從鴉片戰爭以後，凡是自由、民主、博愛這些現代價值觀及其成果，移植到華夏土壤上，種一棵死一棵，移一棵枯一棵。到了當代，最核心的東西基本上還是沒有活下來。這就是文化土壤的問題。

很多朋友曾經問我：你怎麼不再參與各種社會活動了呢？為什麼去做「寓公」寫書？我回答說，這就好比在一片鹽鹼地裡種樹，那些自由、平等、博愛、民主的優質樹苗都活不成。近代以來，很多志士仁人都迫切地希望把那些偉大的樹苗移過來，卻一次次失敗，而且損失了犧牲了很多人。你遇到這種情況，是先改造土壤呢？還是先移栽樹苗？我早就認識和發現了這個問題，我覺得這麼幹是不行的，浪費了我們短暫的寶貴的生命。我當時就下了決心，首先必須改造文化土壤！

我的興趣比較廣泛，讀書非常多。從西方的世界來看，民主革命以後，推翻了封建帝制，然後復辟，再革命，再復辟……最後他們發現未經啟蒙、改造的文化土壤不行，於是繼續搞文藝復興，宗教改革，啟蒙運動。經過土壤改良後，理想社會的種子才能扎下根長成參天大樹。那麼改造土壤用什麼方式最好呢？主力軍是什麼？很顯然是文學藝術。假如我寫一篇有分量的理論文章，寫得再好，頂多幾百人上千人看，影響不了大部分人的觀念。只有文藝可以普及大眾直擊人心，而且我本來就是文學藝術愛好者，自幼學畫，小學時進西城區少年之家美術組，初中時進市少年宮美術組，高中時考進中央美術學附中，深受俄羅斯和西方美術和藝術的薰陶。還讀過大量的中外經典文學作品，在這方面有我的長處。文學可以成我的一個大事業，我願傾其所有之力去做。

我為什麼會寫《狼圖騰》和《天鵝圖騰》？因為我在草原當知青的時候，就想到了兩個非常重要的問題，後來研究歷史，又進一步發現：西方發達民族的祖先都是遊牧民族。原始白種人、雅利安人，都是遊牧民族。遊牧民族進入現代社會之前，經濟比較落後，但它有一個最基本的特點，沒在草原上生活過的人絕對認識不到：遊牧民族天性是自由的，自由是他們的靈魂，是他們生存的主要手段。自由是遊牧民族的本質，這是生產方式決定的。

而農耕文化則完全相反，它需要守土，你種了兩畝地，你不守土不耕耘出去遠遊，一回來那兩畝地已經變成了一片荒草，你還吃什麼？所以農耕民族的生存基礎就是守，守土。幾千年農耕文明守土的必然性，造成了中國人的保守習性。遊牧民族一遊就活，一守就死。我放過羊我知道，蒙古牧民一個月搬一次家，有的時候二十天搬一次，蒙古包周圍十幾里的草吃完了，牧民就要搬家。不搬家全家的牲畜都得餓死，人也沒法活。所以遊牧與資本具有共性：哪兒草場好，就到遊哪兒去；資本是哪兒好賺錢，就流向哪兒去。但別的部落也發現這個草場好怎麼辦呢？那就打，狼精神就上來了，善戰的草原狼就成了牧民的老師和崇拜的圖騰。資本也是這樣。所以我發現整個草原上有一種精神是值得漢人吸取和提倡的，這就是自由剛勇的狼精神，應該用這種精神來改良中國人的性格。尤其是中國從農耕為主的時代，進入現代商業、大工業和資訊產業時代。

我的另一個發現就是天鵝。天鵝的精神是什麼？我這部鵝書的腰封上有幾句話，就是「狼圖騰是黑色的，天鵝圖騰是白色的。狼圖騰象徵著自由與剛勇，天鵝圖騰象徵著愛與美」。我解釋一下：自由與剛勇，愛與美，一共包括了西方主要的三個神——自由神、愛神、美神，這三個神是中國傳統文化中是沒有的。中國有財神、灶神、門神等等，都非常「實用」，接中國人的「地氣」。

中國的婚戀觀是怎樣的呢？民間流行的是「嫁漢嫁漢，穿衣吃飯」。「人生一世，吃穿二字。」跟愛與美完全不搭界。所以愛和美作為觀念性的理想目標，在中國的價值觀裡是缺位的。中國的價值觀就是安穩地活著，沒有對於「自由」的嚮往。可是世界上如果沒有自由，就沒有自由創新精神所創造的現代世界，在中國也沒必要授予抗日戰爭英雄「獨立自由勳章」。而愛與美，和自由是同級別的神與價值觀，沒有愛與美，生活還有什麼意思。我們都希望追求美好生活，如果沒有美，哪有美好？沒有真正的愛與美，社會上的假惡醜必定氾濫成巨災。