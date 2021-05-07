過去很多人都說謝長廷這位駐日代表，其外交行徑有如「助日代表」，出了攸關兩國關係的大事，他的言行往往不是為台灣說話，卻是處處站在大日本的角度美言幫襯，彷彿忘了自己是哪國的政府駐外人員。最近謝長廷的表現則是愈發的離譜，不但站在日本的立場為日本政府說話，更毫不顧國格官箴地反嗆我們自己的政府官員，其荒唐的言行讓人搖頭不已。

日前日本政府宣布決定在2年後將排放福島核廢水入海，結果謝長廷不但不站在日本周邊海洋國家的角度譴責日本的決定，反而吐槽台灣的核電廠也把核廢水排入海洋。

謝長廷在臉書發文表示，「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」，表態替日方緩頰輸誠，卻引來軒然大波，舉國嘩然，搞得原能會主委只能委婉地反駁他的強力指控。不僅藍營批判之聲不絕於耳，就連綠營不少立委也看不去，對他的媚日表現頗有微詞。

其實謝長廷往日護日的荒謬言行是斑斑可考，例如在他駐日半年之後，在自己的臉書貼出日本超市的照片，指福島產出的花椰菜也被買光，代表日本人敢吃，駁斥在台灣舉辦的愛日本核食的公聽會上有人說「日本人不敢吃，日本超市不能賣」的說法，力挺日本核食。

離譜事件不只一樁，2018年國民黨台南市黨部設置慰安婦銅像，還遭到日人腳踹，結果謝長廷公開質疑銅像設立的目的，推論國民黨明知自己黨產要被拍賣，才放置慰安婦銅像，以引發反日情緒，目的是在破壞台日關係，還表態「讓他感到憂心」。

最扯的是，國內去年起美豬議題發酵，國內民意強力反對萊豬進口，謝長廷卻在返台時強調通過進口日本核食的重要性，還說日本核食有望輸往中國，如果台灣比中國晚開放，「會讓日本支持我們的政治家尷尬，沒面子」，他的說法，完全是站在日本官方立場，絲毫沒有把台灣的國格與民意放在眼裡，早已是不稱職的駐日代表。

而這回針對日本官方決定將要排放福島核廢水的作法，謝長廷不但不站在台灣人民要求保護週邊海洋的立場發言，反而挺身為日本政府的錯誤作法辯護，不但辯護，甚至離譜地忘了自己的官方身分，反嗆台灣核能廠的含氚廢水也是排入海洋，謝長廷還拍胸脯保證，「如果台灣核能沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。此話一出，等於是當頭狠狠地將了台灣的核能廠與主管部會一軍。如果謝長廷所言不實，就是公開說謊抹黑了台灣的核能電廠，必須負起該負的法律責任；但如果謝長廷所言屬實，那就代表他公然揭露台灣國家醜聞，為的只是聲援支持日本不該採行的排放核廢水的錯誤政策。

謝長廷寧可冒著負擔法律責任的風險，也要以暴露他所謂台灣核能情資的「義行」挺身為日本國家政策辯護，這種表現，不僅是「助日代表」，還是標準胳臂往外彎、讓人不齒的賣國賊，比日諜還要可惡。

有人開玩笑把謝長廷形容為日本漫畫多啦A夢裡的「謝小夫」，小夫是漫畫的日本人物，而謝小夫則是在現實世界裡的日本「玩偶」。

(作者為資深媒體人)

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