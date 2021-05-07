大陸央視報導，日前022導彈快艇已進駐南海、並展開大隊級（8艘）搜索與與打擊等實戰化訓練。

原本謠傳022導彈快艇已經封存在岸，如今再度服役，表示解放軍為因應美國海軍與陸戰隊的輕量化、小型化、無人化，不但在「大艦」方面例如航母編隊與美爭鋒，同時也在「小艇」方面例如快艇與無人（機）艇逐鹿南海。

小艇 + 無人艇

022型導彈快艇是2004年4月所建造的解放軍海軍新一代導彈快艇，首艘編號2208，故此得名，也是全世界第1艘高速穿浪式噴水推進、雙體結構的導彈快艇，到2009年中已經有超過80艘服役。

除了隱身化設計（雷達截面積相當於30噸小艇），022駕駛台頂部還有被動式光電射控系統，能夠讓022快速而安靜的接近對手並發起攻擊。

最重要的是022主桅裝備有戰術資料鏈系統，可接受友軍機艦或地面指揮所鏈傳的目標資訊進行打擊。在體系作戰架構之內，022導彈艇本身可以是個打擊單元、也可指揮無人艇作戰，例如指揮滿載排水量7.5噸、最高速率達60海里、採油電混合動力、航程達1000公里的「天行一號」無人艇作戰。

在平時，可分別派遣022或天行一號分散式出海偵巡，如果遭遇美軍無人艇、無人機甚或大型軍艦，本身可視狀況指揮無人艇集中兵力展開攻擊、或者召喚後援，022可作為南海島嶼近海無人艇作戰的母艦。

022與無人艇在南海協同作戰，將可發揮1+1遠大於2的效果。這一切都是依賴體系作戰的能力，所有的陸海空作戰單元都整合在一起，發揮最大的加乘戰力。單獨的022或是「天行一號」，是無法決定並扭轉戰局的。

022 + 蜂群無人機

2017年11月，中國電科集團開展了陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統試飛，視頻顯示「蜂群」系統可以快速部署、陸上密集發射以及空中懸停投放，還具備精確編隊、陣形變換、精確對地察打能力。

無人機蜂群作戰是指一組具備部分自主能力的無人機，在有人（或無人）操作裝置輔助之下，實現無人機之間的即時資料通信、多機編隊、協同作戰。保守估計，這款無人機的滯空時間超過2個小時，打擊範圍大約15公里。

蜂群系統可以多元化方式投放與指揮作戰，例如在地面投放、或以直升機懸停投放或以運輸機投放，快速的投送到目標區、並指揮蜂群無人機與其他武器平台協同作戰，任務完成後返回地面或母艦。022體型太小，應該是056護衛艦回收。

蜂群無人機系統採卡車底盤搭載48聯裝的發射器，外觀類似多管火箭彈，一次可密集齊射48架軍用無人機，最多可投射200架無人機形成一個規模大的打擊蜂群。電科集團最高紀錄曾經編組3000架觀賞性無人機。

蜂群無人機系統的出現將可能改變戰爭規則，而且蜂群技術還不斷的進步：蜂群系統進襲的智慧化、作戰單元組網極大化、節點極小化、成本越來越便宜、涵蓋區域越加廣泛。可以想像，未來無論在南海或台海，蜂群配合陸海空各型通信中繼站、無人偵察機、無人艇和無人車作戰，恐怕國軍應該在反登陸作戰裡面加入反蜂群無人機作戰想定。

未來022艇和「天行一號」協同偵察，一旦遭遇美軍無人艇甚或蜂群無人機，若情況要求他們必須作出反應、而當時反應手段又不足以制勝，作戰體系可即時召喚地面、056護衛艦與蜂群無人機救援，達到1+1+1遠大於3的效果。此時，022扮演起承轉合的角色。

反制蜂群無人機

首先，各型平面與空中預警機必須組網，建立遠、中、近程互聯互通的預警系統，以偵測敵人小型、慢速、低空的無人機集群縱向威脅。

其次，針對敵軍蜂群無人機指揮系統輻射源發射雷射武器壓制，或以電子戰干擾其雷達並壓制其作戰效能。在消極面，我方必須偽裝防護、降低光電偵測功率等等。

第三點，多種火力聯合打擊。例如以常規反無人機防空武器實施硬殺傷，或以鐳射武器進行點殺傷和微波武器進行面摧毀。

最後，集群擊殺。敵軍蜂群無人機被干擾壓制、火力打擊後，可能仍有零星無人機繼續向目標區進襲，此時可投放近距離格鬥式或自殺式無人機徹底殲滅其剩餘作戰力量。

對國軍的一點啟示

近年軍事力量的小型化、輕量化、無人化已經成為主流趨勢之一，而當前國軍面對解放軍仍然停留在大型武器對抗的想定，看得到大的卻看不到小的，不免顧此失彼。

現代戰爭進程很短，有多麼短呢？大概就是導彈的飛行速度。建軍備戰更多的時候是在進行作戰體系（聯合作戰、或稱C4ISR）的建設，重點不是擺在某些新武器。再新的武器如果無法整合在一起，只是單個新武器而已，很容易被干擾反制無法發揮功能。

導彈之所以打得準，不是因為導彈很厲害，而是因為背後的作戰體系厲害。厲害的作戰體系自己就會發現缺陷並改善，而且會去整合各種資源。行動前能夠反制對手的偵測與導引裝備，使其無法為導彈提供任何服務，同時保護自己的導彈，使其不至於被對手癱瘓。

當整個作戰體系一旦完成戰爭準備，一聲令下各個作戰單元開始動作，該發射導彈的就發射、該爭奪制空權制海權的就去做，同步進行的結果，整個時程會很慢嗎？各種有形與無形火力從360度方向同時打過來，國軍怎麼防禦呢？

缺乏體系作戰思想，看到某個武器，它只是個武器而已，只能在某個領域發生作用。假設海軍1艘巡防艦被攻擊了，它能直接調動空軍的戰機或防空導彈支援嗎？恐怕要經過空援申請才可以吧！如果國軍聯合作戰體系很厲害，那麼在巡防艦出海之前，體系就會事先偵察敵情，把各種自衛力量整合起來支援巡防艦，這樣巡防艦就不會挨打了。

再如即將退役的F-5戰機，可有人想過把它改裝成攻擊解放軍航母的無人自殺機？沱江級難道不能改裝成大型無人自殺艦攻擊航母？又如空軍F-16V將配備新雷達APG-83，舊雷達APG-66（V3）將交給美國專賣他國。轉售二手貨賺點錢當然很好，但若把APG-66裝備到經國號戰機、甚至於C-130運輸機就不好嗎？

結論

022只是個武器平台而已，本身並不怎麼厲害，大概台灣人看到的也是如此。但在體系作戰的架構之內來看022，它就變得很厲害了，因為022可以引出解放軍整個作戰兵力。

同理，運-8、運-9成天在西南空域繞飛，最近054A護衛艦在台灣東北方向巡邏，其所代表的意義也是體系作戰。台灣之所以變成全世界最危險的地方，因為《經濟學人》從體系作戰的觀點來看，台灣真的很危險，而國軍與人民卻還很無感。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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