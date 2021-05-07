病毒專打不長眼 是誰重複犯錯不長眼？

二度中鏢的桃園，市長鄭文燦堅持，檢疫機組員由民航局管，觀光飯店由觀光局管，檢疫飯店由市府管。怪了，一個諾富特由三方政府單位管轄，如果是中央地方一條心，三個單位早應有協調SOP才對，鄭文燦的藉口，恰恰顯示政府各單位的防疫工作各行其是。

鄭文燦在「部桃事件」落幕後的「慶功大內宣」上，大唱中央，地方一條心。然而到了「諾富特事件」，上下離心，鄭文燦推給民航局，指揮中心則說桃園市府有責，民航局則聲言自己只管機師，不管飯店。

防疫指揮中心自去年9月發函送各縣市，要求每月都要查核防疫旅館一次，鄭文燦落實了沒有？有就拿出證據，沒有就是失職，找理由甩鍋很難看，怎會以「法規無依據」為自己的失職開脫呢？

一般旅客與檢疫旅客混居，是最不可思議的防疫漏洞。作為檢疫旅館，諾富特飯店還在打廣告招攬遊客，一般民眾根本不知這家飯店是檢疫飯店，更不會知道自己入住的房間，竟然可能是檢疫旅客的房間。

鄭市長藉口一堆，卻又要說「有些不是地方職權仍要面對」的空話，滑溜程度不下於陳時中。查檢疫旅館有沒有招攬一般旅客這種問題，是最基本的防疫步驟，地方政府責無旁貸，很難將問題推到指揮權上頭。

早在1月初，新北就傳出檢疫旅館房間發現保險套包裝，引發防疫破口的憂慮，侯友宜當時的處置是組聯合稽查小組嚴格查察。此案例代表地方政府能做的事很多，也代表旅館業者有可能犯規。

因此，鄭市長學學侯市長吧。

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