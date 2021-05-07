當日沖銷交易稅率減半措施即將在今年年底到期，金管會表示，已向財政部建議再延長5年。在此報稅熱季，看著股市當沖投資者可以長期享受超級優惠的稅率，對大多數半毛錢稅都無法減免的受薪階級來說，心裡真是難以平衡。

當沖交易全名為「當日沖銷」，意思是指買進和賣出在當天完成，因此投資人僅持有投資標的僅數分鐘到數個小時之間，是一種極為短線交易方式。為了擴大交易量，立法院在2017年將當沖交易的證交稅稅率，從原本的0.3%減半為0.15%，實施1年後，在立委的提案下，又再度修法延長至今年的12月31日止。

當沖交易稅率減半措施實施前，股市日交易量不足千億，當沖占比約為10%，如今當沖交易占股市比重越來越高，已幾乎要成為股市主流。根據台灣證券交易所統計，台股當沖占比已連續多日超過4成，而股市成交金額也迭創新高，動輒上看6、7千億元，連金管會主委黃天牧都稱如今股市動能相當充沛。

既然如此，當沖稅率就沒有繼續減半的理由，財政部收手吧，別一直用這種手段鼓勵投機！

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