天然氣主要成分是甲烷，甲烷為僅次於二氧化碳的溫室氣體。政府提出2025能源轉型目標占比為天然氣50%、煤30%、再生能源20%，但外界並不清楚甲烷的排放問題，形同黑數。

依《2020國家溫室氣體排放清冊報告》統計，甲烷占總排放量約1.5%（4315千公噸二氧化碳當量），其中屬於能源部門排放為0.25%（721千公噸碳），比例看來不高，但這正是「不完善方法學」所帶來的錯誤結果。

台灣排放清冊是根據IPCC國家溫室氣體清冊指南統計方法（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）計算，IPCC提供適用於「全世界」的各類排放系數，各國再依如能源使用量等活動強度計算。

IPCC方法學是「極度簡化」衡量各國科技水平後所提供之「最基本」推估模式，未考慮到實際管理情況，所得結果必然「低估」排放量。2020年2月國際期刊《自然》（Nature）研究即指出，人為甲烷排放比過去所知高出25至40%，原因在於低估能源部門甲烷洩漏。

目前能源轉型規畫，天然氣從2000年10.5%，將增加到2025年50%，遽增5倍。核能退場後，燃煤與燃氣高達8成，這些都將產生絕大部分不屬於IPCC方法學統計範疇之甲烷排放，是政府在力推天然氣之前，完全沒有準備的一塊。

甲烷排放路徑包含，「生產端」煤礦、油田與天然氣田之排氣、噴焰燃燒、探勘、生產與濃縮精煉，「運輸端及使用端」之陸海運輸與儲存、配送、操作維護等，生產端與運輸端之排放卻不屬於我國溫室氣體排放計算範疇，但台灣現在就是全球第五大液化天然氣（船運）進口國，對於引領削減甲烷排放可以有引導地位。

使用端與國內運輸部分，主要來自於天然氣接收、降壓、儲存與（管線）運送等過程，2017年美國普度大學和環境保護基金（EDF）研究指出天然氣發電廠甲烷洩漏約為0.5%，如果達3%，減碳效果將比燃煤電廠更差。報告並指出，甲烷平均排放率比電廠提報政府數據高20至119倍，比精煉廠提報數據高10至89倍；2018年國際權威期刊《科學》Science研究認為，天然氣發電廠普遍存在甲烷洩漏黑數。

2020年歐盟提出甲烷減排戰略（EU Strategy to Reduce Methane Emissions），推動立法對能源業甲烷排放進行強制測量、報告和驗證（MRV），提升基礎設施（生產、運輸和使用）的排放洩漏偵測，以及強化洩漏後的修復能力等。

甲烷洩漏問題，絕對不是台灣國家排放清冊統計僅占0.25%的小問題，即使以美國研究天然氣發電廠提報數據與實際最低差距20倍計，也是排放占比達5%的大事情。相對於歐盟積極處理甲烷減排，政府絕口不提此議題，居心叵測。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）

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