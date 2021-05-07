引進黑幫黨員重挫民進黨形象，黨主席蔡英文除道歉外，並召開全國黨部主委會議，表面是「排黑」給外界交代，真正目的是停止派系惡鬥，為明年地方大選止血。國策顧問黃承國說了大實話，趙家事件是「ㄧ場目的不同的大亂鬥」。

民進黨2013年訂定「排黑條款」，明訂涉組織犯罪、毒品危害、《槍砲彈藥刀械管制條例》犯罪者，不可入黨或參與黨公職選舉。但涉黑幫、毒品的趙介佑一路過關斬將，黨祕書長林錫耀卻以「趙在排黑成立前兩月入黨」、「未核實審查才成黨代表」輕描淡寫帶過。在民進黨護航文化下，排黑根本是不可能的任務。

但最大隱患卻是，派系擴充後帶來的「尾巴搖狗」現象。風暴背後源頭之一的英系大將黃承國，將矛頭指向何志偉等「綠色友誼連線」是背後始作俑者。問題是，沒有黑幫土壤，如何種出罌粟花？沒有派系奶水豢養，哪來黑幫的茁壯？壞事出在沆瀣一氣。

新潮流系要角段宜康提到，當年排黑條款要求入黨2年後才有投票權，如今「似已不大記得教訓」，黨規改1年後可投票，「某些縣市便湧進大批入黨申請書…。段說得隱晦，但指的正是當前紅通通的「英系」。明年民進黨中央及地方黨部改選，新的黨中央將決定2024總統及立委提名機制，段說「貼近執政核心，是合理算計」。關鍵時刻派系利益最大化算計，不也成豢養黑幫最營養的沃土。

小英真要肅黑，可以出兩招：一是擒賊擒王，拿掉身邊那位國策顧問；二是收回黨員投票門檻2年改1年的條款，停止人頭黨員軍備競賽，否則，排黑就是玩假的。