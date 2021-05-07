民進黨立委蘇巧慧領銜提出「公民投票法」部分條文修正草案，擬增訂公投連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本等規定。國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等6日舉行「蘇巧慧可做政治孝女 勿當公投殺手」記者會，書記長鄭麗文痛批，虎頭鍘正等著行政院長蘇貞昌，所以民進黨直接提案沒收、扼殺、閹割公投。（劉宗龍攝）

民進黨執政以來接連在公投案遭到挫敗，黨籍立委蘇巧慧等人最近提案修改《公民投票法》，增訂連署人名冊應親自簽名、附上身分證影本等規定。國民黨立委召開記者會批評，這是民主笑話，要把公投關在鳥籠。蘇巧慧則反駁是要是防杜幽靈人口、連署人提案人造假。

只是這項修法案令人納悶的是，「親自簽名、附上身分證影本」就可以解決問題嗎？此舉不僅增加影印成本、浪費紙張，也有干預提案、連署的疑慮；也讓原本即由中央選舉委員會查證身分證的程序，變得多此一舉而徒增擾民，甚至讓故意搗亂公投立案的民眾有機可乘。

憲政上公投的意義在彰顯人民權利，補充立法不足，提供行政參考，是民主政治非常重要的制度，其施行程序應以方便民眾為優先考量；若是修法納入身分識別條款，顯而易見將增加程序繁瑣、容易呈現個人政治立場，也等於損害人民個資保護與公投權利。

再者，「親自簽名」由誰來監督？誰來比對？誰來查證？誰來鑑定？除此，「附上身分證影本」又是同樣問題再次面對，還多了「身分證」且「親自簽名」是否為本人？若無法解決這些問題，徒有法條也無法產生效果，反而需要更多防範措施。如果將這些繁瑣程序與運作良弊課責於提案人民，這是不負責任的政府心態，簡直就是阻礙公投提案、阻擋人民權利。與其如此修法，不如將「提案」、「連署」、「投票」均由政府公辦，比照「公職人員選舉」反能彌補缺失。

這項《公投法》修正草案增訂「戶政機關刪除人數超過3萬人或連署人數1/10以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」以此規定計算，提案人只要2000人就可成案，若修法通過等於只要200人故意亂填資料或偽造貼黏，就會讓提案慘遭封殺。同理推算，只要連署人數1/10以上遭到戶政機關刪除，公投案就不成立。縱觀許多公投提案如「反萊豬」、「公投綁大選」、「東奧正名」、「重啟核四」連署書不合格率都達12%，所以這種修法內容不免讓人憂心忡忡。

7日中選會正巧公告珍愛藻礁公投、反萊豬公投、公投綁大選3案的公投連署查對結果，藻礁公投共獲得高達64萬3371份有效連署、反萊豬公投獲得46萬1594份有效連署、公投綁大選獲得45萬6100份有效連，皆以高標準跨過成案門檻。但「藻礁公投案」共繳交70萬4397份連署書，結果才有64萬3371份符合，仍然有超高不合格率。

惟依據《中央法規標準法》第5條「關於人民之權利、義務者應以法律定之」，加上大法官釋字第443號理由書亦認為，涉及人民權利義務之限制，必須要以「法律定之」；公民投票屬於人民重大權益，縱然授權訂定連署及補件的法規，亦不可侵害憲法保障的權利。

民國107年反核食、反空汙公投案，第2階段中選會發現連署出現大量抄寫、死人連署、戶籍資訊不正確等狀況。然而《公投法》第4條規定，若未「直接」簽署並非當然違反，且第10條尚規定補正程序。至於如有「連署人不合資格」、「書寫錯誤或不明」、「未經提案人簽名或蓋章」、「連署有偽造情事」則法定應予刪除。顯然基於「公開、自由、任意」連署原則，法規並未要求提案人或推動團體負法律責任，依法僅是「刪除」而已。

更何況，推動公投案何其不易，政府在程序上處處刁難、卡關並壓縮提案及連署時間，民眾願意站出來連署，已令提案人及推動團體感恩不已，實不應再課以額外的法律責任。《公投法》是人民保護權益的利器，不能愈修愈嚴，否則將會逐漸讓民主成了天方夜譚！

（作者為前行政院公民投票審議委員會委員、雲林科技大學科技法律研究所教授）