民進黨陷入染黑爭議，身兼黨主席的蔡英文總統7日特別舉行全國黨部主委會議，宣示要好好整頓民進黨內盤根錯節的黑道生態。然而，就像她之前就民進黨黑風暴公開道歉時，給人蒼白無力、避重就輕的虛偽感一般，蔡英文大動作邀請地方黨部主委開會，一副要宣示黨內除黑的模樣，但效果卻極為有限。

首先是蔡英文誠意不足的問題，煞有介事地把大家叫來台北黨中央開會，自己卻因「另有行程」提早離席，留下各地方主委除了面面相覷還互相對嗆，新仇舊恨一併上演，主題完全失焦。

黑道問題近日鬧得沸沸揚揚，社會觀感極差，民進黨名譽掃地，可說是重大危機，黨主席當然必須面對。蔡主席既然把大家找了來，難道就不能把事情排開，專心地與各地方黨部好好討論、尋思徹底解決之道嗎？

不料蔡英文會沒開多久就先落跑，各地方主委看在眼裡豈會認為黨主席是玩真的？主席都一副虛應故事的模樣，難怪大家各懷鬼胎、心有千千結。例如綠色友誼系統的嘉義市黨部主委黃露慧直接向蔡告狀，控訴民進黨立委王美惠日前拉千人入黨涉及黑道，當場遭台東縣黨部主委、立委劉櫂豪制止，結果黃憤而離席。

這次會議的主題本是黑道問題，但不知是訊息傳遞不夠明確，還是大家對黑道危害之烈實在感受不深，會中各地方主委最關心、最想向蔡英文表達的是「2022很難選啦！」

說來說去，民進黨人的心裡還是只有選舉利益，黨員有黑道背景、黑道侵蝕民進黨組織、甚至價值理想等基本問題，真正關心的人並不多，大家只想把握難得「面聖」的機會，向蔡英文表達對選舉的憂心，或許骨子裡是想看看有沒有機會從黨那裡得到更多的資源，以有利於選舉布局，這還比較實在啦。

不過，老實說，民進黨各地方主委對黑道「綁架」黨這件事會這麼無感，也是有樣學樣。蔡英文說要落實排黑條款，但她之前即無視於黃承國的黑道背景，一手「冊封」他為具高度象徵意義的國策顧問。在近日不斷爆出黃承國與天道盟關係密切、甚至已經法院認證，但她仍對此保持沉默、不置一詞，遑論拿掉黃的國策顧問、甚至開除他黨籍！蔡英文根本不甩外界的要求與期待。

蔡英文自詡為「民進黨裡的大人」，那她就該做黨員和黨內幹部的表率，然而她卻一路包庇英系「黑道大老」，那誰會相信她真的有心處理黑道問題？又怎能期待地方派系與黑道保持距離？

蔡英文不斷然從身邊人開刀，就無法說服人她真有心處理黑道問題。大家在江湖上混，都各有包袱，又不是只有她有派系利益要照顧！尤其如各地方主委所說的2022很難選，那豈不是更需要拉攏包括黑道在內的各種勢力和資源嗎？

由此可見，蔡英文黨內掃黑只是做做樣子，注定不會有什麼效果。

（作者為作家）