給姚明上經濟學之餘，也與他神侃大學文化和貴族精神。當今社會的浮躁已經將貴族精神理解為有錢、有權和「豁胖」，所以我們10多年前對於貴族精神的神侃至今還很有現實意義。

我說大學的文化就是貴族文化，當年有錢人吃飽了撐著，開始關心他們的靈魂，仰望星空，不是為了有用而學習，而是為了滿足文明人對於知識的崇敬。而胼手胝足的農民則將「喂腦袋」作為他們第一要務，他們關心地上的產出，更甚於天上的星座和內在的靈魂，於是，大學的文化就是與日常生計關聯不大的貴族文化。正是在這樣文化薰陶，而不僅是洗禮下長出貴族精神。它追求的是靈魂的純淨，關心的是對錯是非，表現的是上帝榮耀，而不是物質優渥和大權的在握。所以貴族精神不是物質享受，不是財富與權力，而是責任、擔當和奉獻，替上帝管好在塵世間的財富，唯其如此才能得到上帝的恩寵。所以大學才能產生這樣的呼喚，我愛老師，我更愛真理，才會形成這樣的認知，做好事不求回報的心意就是這個行為的最好回報。為了回報而做好事的人，甚至不配做好事。

在我們的文化中， 「成王敗寇」長期占主導地位，輸贏決定對錯，只要能贏，不管錯得多離譜也是天驕；只要輸了，人傑也都變成不齒於人類的狗屎堆。不信，請比較劉邦和項羽，項羽包圍並逼劉邦投降，不然要烹他的父親。劉邦說，我們是結拜兄弟，「吾翁即若翁，必欲烹而翁，則幸分我一杯羹。」連自己父親的肉羹都可以吃，其無賴之嘴臉無以為甚。項羽兵敗烏江，烏江上有漁翁勸他渡回江東，捲土重來仍有望。項羽說，縱江東父老憐我，且王我，我心獨無愧乎？乃殺回敵營，直至戰歿。

寧死也不能有愧，這就是貴族精神！可惜在我們的文化中，贏的不管多麼無賴，都萬民景仰；輸的再有貴族精神，也只是迂腐的婦人之仁。這樣的價值觀一定折射到學校裡，但凡在社會上嶄露頭角的都是學弟學妹們的標竿，精緻的利己主義者大行其道。

貴族精神就是做好事而不求回報，甚至不求被人家知道。姚明有些狐疑地望著我。我說：人之常情是做好事而讓人家知道，但這只能得到感謝；而不圖人家知道，又為他自己知道，則能收穫感動，感動比感謝更有價值。姚明說：如果你不說，他永遠不知道，你就既得不到感謝，也得不到感動。我說，那我就感動自己唄。我繼續發揮說，只要我們有這樣的心態，幫助了100個人，99個人完全不知道，或者忘得精光，只要有一個記得，他給我們的回報會大於我們全部的付出。這樣的發揮已經完全背離了貴族精神，但卻是從功利文化走向貴族精神的重要一步。因為人是不斷將手段當作目的來追求的動物，就像做愛是手段，目的是繁衍，後來計畫生育了，做愛仍在繼續。階級鬥爭的目的是人類大同，結果大同不知何處去，唯留（與人）奮鬥樂無窮。所以良好的手段甚至比目的更重要，即便初始目的未必高尚，好的手段也能促使靈魂昇華。反之，不擇手段追求哪怕高尚的目的，最後也迷失在邪惡中不能自拔。所以貴族精神至關重要，它不僅鎖定了目標，也規範了方法的選擇。

姚明更加狐疑了：「照你這麼說來，乞丐也能有貴族精神？」我堅定地回答，肯定的啦！後來他從非洲回來，非常高興地說：「老師，你的論斷被證實了，我在那裡碰到一些酋長，他們衣衫襤褸，但是目光炯炯，言談舉止都特有腔調。」貴族精神確實不是財富地位，而是超然於它們之上，並且與之脫離的精神氣質。

前不久姚明與我說，他現在成了目的論者了。我問，此話怎講？他說，有時候為了實現某個目標，明知方法不妥，也不得已而將就。我說，我很理解實操的變通和無奈，但是，手段選擇要謹慎，就像不能為獎盃而打激素一樣。他說：是的，不能踩踏紅線。可見，實操者天天承受壓力和誘惑的碾壓，稍不留意就可能逸出軌道，所以非常需要時時仰望星空，尋找雖戰歿也不能有愧的貴族精神。

（作者為大陸學者）