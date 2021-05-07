日前《經濟學人》雜誌直指台灣是「地表上最危險的地方」，緊接著，美國前國務卿季辛吉在一個論壇上表示，美中一旦爆發軍事衝突，恐怕就是人類的世界末日。種種驚悚的警語在世界許多的學者專家和政治人物口中此起彼落，台灣聽見了嗎？聽懂了嗎？還是繼續裝傻、裝糊塗。前國安會祕書長蘇起就表示，台灣有些媒體人和政客近來得意於台灣終於變成世界的中心，殊不知真相是，台灣成了世界危險的中心，政客們不負責任的言行不僅害了台灣，也對世界和平造成傷害。

這幾年有人稱台灣是世界的火藥庫，如果我們看看歷史上歐洲的火藥庫「巴爾幹半島」，它就位在歐、亞、非三洲的交界處，有著複雜的宗教、政治和領土的糾紛，更是列強覬覦之地，是不是和今天的台灣，南海以及東海很類似，果然，歐洲這個火藥庫就曾引爆了第一次世界大戰。如今，有人認為一旦中美兩國為了台灣而戰，那就是第三次世界大戰了，難怪，《經濟學人》說台灣是當今世界最危險的地方。

除了兩岸之間的統獨問題牽動著和平與戰爭之外，現在還加上一個台積電的因素，全世界都需要台積電，換言之，台灣不能落入任何一方的手中，使得台灣的處境更是微妙。然而，從另一個角度看，地緣政治再加上經濟利益，其實台灣擁有著關鍵的籌碼，可以謀取自身最佳的利益，不必倒向任何一方，甚至可以左右逢源，漁翁得利，結果，現在的民進黨政府卻是選擇最愚蠢的一面倒策略，將台灣帶入險境，也將人類的和平推向懸崖邊。

雖然，《經濟學人》雜誌看似對台海情勢非常悲觀，但在文章的最後也表示，中美兩國不見得就必然爆發大戰，因為在中國共產黨建黨100周年，中共強調的是繁榮富強、穩定，以及在區域及全球扮演更重要角色，而開戰將會妨害這一切。在美國這一方，《經濟學人》也認為，美國應該明確表示不會支持台灣正式獨立，以打消大陸的疑慮。換言之，美國是不會放棄「一個中國」的政策，或是仍將繼續維持模糊的戰略。

所以，如果中美二國真的爆發大戰，那麼一定是被某種情勢逼著走向這悲劇，這個因素毫無疑問就是台灣。過去這幾年，民進黨政府和川普總統一唱一和，不管是大內宣還是大外宣的主旋律就是「抗中保台」，在二大強權之間一面倒向美國，放棄有著戰略模糊意涵的九二共識，並刻意將九二共識曲解成一國兩制，製造兩岸人民的仇恨與對立。川普政府看到這個自己送上門來的籌碼，毫不客氣打出台灣牌，一下子軍售，一下子派高官訪台，目的就在刺激中共，果然換來了節節升高的軍事對立，無論在台海還是南海，看起來就是戰雲密布，一觸即發。

如果這個戰爭因台灣而起，請問對台灣有甚麼好處？身處全球最危險之處，台灣人至今似乎毫無感覺，也許認為不會真的發生戰爭，或是覺得老大哥美國到時候一定會出兵幫忙，這些都是無可救藥的僥倖心理。台灣人太不認識中國了，對中國領導人的決心太輕忽了，如果，你將中國逼到絕境，只有放手一搏，到時候才醒過來的台灣人是否太晚了。所幸美國政府還不全然是笨蛋，他們當然知道底線在哪，否則怎麼會在年初政權交接的時刻突然叫停美國駐聯合國大使訪台的行程，大家都知道，如果這位大使真的訪台，恐怕美中台的衝突就無可避免，美國要這樣的戰爭嗎？日前美國國防部長甚至表示，防止戰爭比參與戰爭重要。

2016年民進黨政府上台執政，小英總統對外宣示維持現狀，當時的現狀是九二共識，如今現狀究竟為何？其實，現狀應該就是和平，台灣有責任，也有義務，無論在兩岸關係或美中台三方的關係上，維持台海的和平，對外宣示兩岸雖然分治，但不分離，讓中共不再有武力犯台的藉口，也讓歐美各國知道，不要再利用台灣當籌碼；對內則應該放棄仇中的意識形型態，重啟兩岸的和平交流。這樣，台灣才能算是負責任的地球公民，因為我們不會讓世界走向毀滅。

（作者為資深媒體人）