華航群聚感染事件如雪球般愈滾愈大，中央流行疫情指揮中心決定對華航進行「清零」，除了把居檢時間調回5天之外，居檢及自主健康管理過程中再加5次採檢，這正驗證了本報一直呼籲的廣增篩檢之必要性。蔡政府始終刻意壓制篩檢數量，出紕漏時才只針對破口補一補，但台灣本土病毒傳播狀況沒有人知道，因為政府不肯去了解，也不讓人民自由篩檢查明真相。這樣的防疫，是矇著眼祈求老天保佑而已，大家要繼續把自己可以做的事託付給老天嗎？

不肯面對全台真實疫情

航空公司抱怨機組人員調度困難，指揮中心於是大開方便門，讓頻頻進出國門容易接觸病毒的機組員居檢大幅減到5天，又再減到3天，結果華航及諾富特飯店爆發新冠感染，感染規模已經超越部桃事件，確診者各縣市趴趴走，感染範圍是否會進一步擴大，要到下周才能知道，至今還無法確定感染源頭及這一波的零號病人是誰。外界批評指揮中心不應把機組員居檢時間大幅縮減，指揮中心反駁說當初公布時怎麼不提出異議？問題是，蔡政府大搞防疫內宣，替衛福部長陳時中造神，對防疫的不同意見大行汙衊抹黑，即使有異議，意見也不會被採納。像許多專家一直建議要普篩或擴大篩檢，以及進行社區採樣篩檢，就被蔡政府視為洪水猛獸，罵之唯恐不及。

如今部桃及華航出大包，驗證了病毒第一線的醫事人員及機組員應該定期篩檢，但指揮中心仍只針對華航進行新的5篩措施，這根本只是哪裡破哪裡打個補丁，整個台灣疫情如何，還是不肯面對，也不願去查清楚。

蔡政府對篩檢之厭惡，無論指揮中心端出什麼貌似科學的理由，其實骨子裡是想盡一切努力維持台灣的防疫神話，以成為民進黨政權的政績，即使此舉以台灣民眾健康為代價也在所不惜。與其多出幾個包戳破美好的防疫神話，不如期望傳播鏈在台灣民眾良好的衛生習慣下漸傳漸無形，你不知我不知便天下太平了。但這是拿全民健康的安全做賭注，更是對執政者職責的背棄。

篩檢是找出感染者、截斷傳播鏈的最佳工具，其他國家都做得到，台灣當然也做得到，政府卻不肯做，也阻止民眾自己做。例如，其他國家可以進行全民普篩及入境普篩，還可以用得來速做方便的快篩，價格便宜，想做就可做。台灣的篩檢卻處處設限，自費篩檢費用高達7000元，不久前才勉強降到5000元。想篩檢也必須符合旅遊接觸史等多項標準。現在不能出國旅遊，這等於把社會絕大部分的人排除在篩檢之外，若有人想篩檢一下求個心安，絕對求篩無門。

若華航事件沒有爆出檯面，有重疊足跡的民眾是不是依舊在無法查明自己是否感染的狀況下在社區活動？不是他們不想查明，而是篩檢的高門檻讓大家只能糊里糊塗地過日子。

陷在迷霧中的防疫神話

PCR檢測比較貴，快篩雖準確度較低，但便宜迅速，也有相當能力抓出陽性者，台灣業者明明可以生產低價質優的快篩試劑，政府卻不願廣設快篩站，讓不放心的民眾去測個安心。健保都提供民眾免費癌症檢查了，為什麼對新冠篩檢不肯鬆手？不只政府不肯多做篩檢，還阻撓民間的自發篩檢，彰化縣和台大合作的萬人血清檢測，是想了解社區感染情形，進行流行病學上的數據收集，就被蔡政府處罰，並且成功地嚇阻了其他類似的行動。

專家建議的全民普篩、擴大篩檢、入境普篩、快篩、社區採樣篩檢、醫護防疫與機組員定期篩檢等等，只要與篩檢有關的，蔡政府全都打了大叉叉，因為篩檢是防疫神話的敵人。在這種視篩如敵的態度下，台灣民眾不放心，想篩個心安，卻毫無機會。入境者不普篩，醫護、機組員、防疫旅館人員不做定期篩檢，一般民眾求篩無門，整個社會都承受風險，1年多來新冠病毒傳播的狀況完全沒有流行病學上的研究，台灣防疫神話簡直是建立在一片迷霧中，民眾宛如睜眼瞎子。

蔡政府戰戰兢兢護著的是出於政治目的打造的神話，而不是人民的健康與生命。這樣的政府，憑什麼拿防疫佳績來自誇？讓每個人都能安心，有那麼難嗎？