剛到大陸讀書的那會兒，確實會跟在台灣的親朋好友炫耀一下「十一假期好長喔哇哈哈」。出社會後有段時間，我也以為大陸若是十一假期、加上年假，有點閒錢的大陸社畜們一年可以有兩次一周以上的長途旅行。

不錯嘛！！

工作半年後從上海的外企離職，再之後才明白，自己原來如此天真。

到底假期該怎麼放呢？

早在前幾年學者們就不斷爭論「如何調休」這個哲學問題，也就是為了休長一些的假期，讓週末其中一天補班。

上海華東師範大學的學者文軍好幾年前就曾表示，「調休」與否需要算「經濟帳」和「居民感受帳」。在計算經濟拉動效應的同時，還需要注重居民的感受。

而也有不少社會學學者表示過，與一些國家相比，中國大陸的法定假期偏少，亦有學者建議過可以調整五一放假天數，去增加其他法定假日時間，這樣子遊客可以錯峰出行。

放假確實是一門哲學，政府在經濟與老百姓感受中左右平衡。但是這一次五一假期，大家原先歡天喜地的「五一放五天」，其實也就放了一天。

同在北京工作的台灣社畜，面對鄉親父老的問候「大陸五一假期連放五天，是不是好爽」，差點哭出來。

「什麼，還要拆兩個週末補班？那不就沒放？」我姐姐發出靈魂質問。

是的，在北京工作的第六年，我終於明白，為什麼大陸同胞們對於五一假期瘋狂「調休」感到如此怨憤。

對比一下法定假期基本與大陸類似的台灣，兩岸勞工朋友們，到底誰假期多呢？

根據台灣政府公佈的2021年法定假期，包括：元旦3天、農曆春節7天、228連假3天、清明及兒童節4天、端午節3天、中秋節4天、雙十連假3天與2022年元旦3天等。

乍看之下與大陸沒有太大差異，而且大陸還有五一和十一假期。但是大陸的假期中，確實比較多「補班」。

以中秋假期為例，台灣放扎扎實實的4天，從9月18日放到9月21日，沒有「調休」一說；而大陸則是9月19日至9月21日，9月18日(週六)得補班，等於基本「沒賺到」。

在另外一個長假十一假期中，10月1日至10月7日放假調休，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）上班，又拆了兩個週末。再扣除本來就有的雙休日，等於也就比台灣的雙十假期多放個兩天。

而扣除法定節假日之外，員工能休的，就是政府規定的年假。在這一方面，大陸同胞們的年假，確實非常少，使老百姓大多寄望於法定連假出遊，這才是關鍵。

台灣雖然沒有五一假期和十一假期，但是法定給予職工的帶薪年假，比大陸多出不少。

在台灣勞基法規定，員工入職六個月以上一年未滿者，三天年假。入職一年以上兩年未滿者，七天年假。

入職兩年以上三年未滿者，就有十天。入職三年以上五年未滿者，十四天年假。

五年以上十年未滿者，每年十五天。十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止。

而大陸的年假天數，按照《職工帶薪年休假條例》，入職已滿1年不滿10年的，年假5天；已滿10年不滿20年的，年假10天；已滿20年的，年假15天。

雖然有許多外企第一年會給予員工十四天年假，也有一些企業是不同規定，但若都按政府規定走，大陸法定年假確實不多。

年假少，放假還得拆分週末，廣大勞工朋友自然不高興。

最後，引用2013年10月時《光明日報》在「中國人怎樣設計自己的假期」一文中的分析。

「從社會發展角度來講，設計和創造合理的假期模式，滿足人民精神文化需求，營造一種良好的休閒文化，也將進一步促進第三產業(旅遊觀光、運輸交通)的良好發展。」

台北女孩以兩岸一家親、與大陸朋友們都是命運共同體的名義高喊：不、要、再、調、休、了、啦！

（郭雪筠/台北女孩看大陸）