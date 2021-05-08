主計總處日前公布2019年國富統計顯示，國人的財富更上層樓，以近十年（2010～2019）而言，每戶家庭資產由1,049萬元升至1,532萬元，成長極為驚人。然而，這是好消息嗎？家家戶戶真的都變富有了嗎？應該不是，但由於國富統計最後一里尚未完成，財富分配統計付之闕如，因此迄今仍難以一窺真相。

國富統計是衡量一國的財富，讓我們了解這個國家的資產規模有多大，這和國民所得統計（GDP）遙相呼應，然而國富統計衡量的是財富存量，國民所得估的是所得流量，兩者相關卻不相同。以2019年為例，這一年我國的GDP是19兆元，而國富毛額是268兆元，財富是所得的14倍。

國富毛額隱含折舊，減掉折舊後的國富淨額比較接近國人實際持有的財富，2019年底國富淨額214兆元，分別為企業部門、家庭部門、非營利團體及政府部門所持有，其中家庭部門持有134兆居各部門之冠，然而統計至此，在茫茫如海的數字裡，國富統計與大家的感覺還是很遙遠，主計總處因此將134兆除以國內總戶數883萬戶，遂得出每戶家庭財富1,532萬元，創下歷年新高。

家庭的財富包括房地產、股票債券、活存、定存及現金、退休金準備、汽車、電器等設備等，十年來家庭財富之所以增加，一方面是受惠於經濟成長，然更多是來自房地產大漲、股價上揚的貢獻。然而，十年裡房地產、股價上揚所帶來的財富自不可能雨露均沾，平均分配給每戶家庭。從學理研判，財富成長的果實絕大多數是由資產較多的家庭享有了。這也就是說，十年來家庭部門的財富大幅成長已形成富者愈富，貧者愈貧，前述用算術平均估出來的每戶資產1,532萬元意義不大，甚至毫無意義。

我們還是要肯定主計總處運用大數據算出這份國富統計，讓我們了解各部門資產分布的情況，然而一份只有家庭財富平均數，而沒有分配數的統計形同半途而廢，差了最後一里的統計。政府自然不宜拿著每戶資產平均數由1,000萬升至1,500萬來夸夸其談國人變富有了，因為這樣吹牛必惹來民怨。大家也許還記得，2018年5月行政院召開記者會，於會中僅表示「實質總薪資」創新高即召來漫天蓋地的撻伐，砲轟官員們不食人間煙火，若今天府院真的宣稱家庭財富創史上新高，豈非自捅馬蜂窩而自找麻煩？

須知，國人對於薪資、財富平均數創新高之所以如此反彈，正反映平均數與多數人的處境已愈來愈遙遠，愈來愈無感，此刻與其援引數字誇耀政績惹人厭，不如在平均數之外，循大數據研編財富分配統計以了解民怨之所在，並知悉十年來財富分配究竟惡化到什麼地步，財富究竟集中到什麼程度？

事實上，主計總處也曾於1991年辦過一次國富調查，並於次年底公布家庭財富五等分位差距，結果高達16.8倍，遠遠超過同年的所得差距4.9倍，這是政府辦理的第一次家庭財富分配統計，財富差距如此之大自然引來各界的關切，遺憾的是，這是第一次，也是最後一次，此後政府再沒有公布過財富分配統計，我們因此也無從得知當年的16.8倍如今到底已擴大到幾倍了？

十年來主計總處也曾努力想循大數據，去估算我國財富分配的現況，可惜努力多時，在資料取得困難下，功敗垂成，因此迄今台灣依舊沒有財富分配統計，財富集中到什麼程度？金字塔頂端的前0.1％、0.01％究竟擁有多少資產？仍是未知數，主計總處每年只能行禮如儀的公布那些不痛不癢的平均數。

我們過去幾年曾多次呼籲政府恢復昔日這項分配統計，以銜接1991年的數據，讓我們知道卅年來的經濟發展對財富分配的影響，財富分配統計的可貴，不僅可以讓我們了解民怨，更可以解決民怨，政府萬不可諱疾忌醫，而故意不作為。反之，應該儘速讓這項統計大白於天下。

猶記得1992年主計處編成「家庭財富分配提要分析報告」報至行政院院會時，經與會閣員熱烈討論後行政院長郝柏村指示：「政府未來施政要就土地政策、平均地權及因土地取得之財富，如何為社會分享審慎檢討，此外也應就如何協助年輕人儲蓄購屋，研究可行辦法。」這告訴我們，財富分配統計好比一面鏡子，可以照出政府施政缺失，如此重要的統計自應促其立即恢復才是。

我們最後要指出的是，1991年辦理國富調查，挨家挨戶訪查，其難度之高遠遠超過今天，若非當年行政院全力支持是不可能成功的，同樣的，如今國富統計要完成這最後一里，也得行政院大力支持才行。我們再次呼籲，行政院要有前瞻的眼光，進行一次劃時代的統計，當年郝內閣沒有大數據都能辦好的事，相信蘇內閣今日不僅可以辦得到，還可以辦得更好，然為與不為，就看蘇院長的態度了。

(工商時報)