蔡英文聲稱在他任內，台美關係史上最好，但就內政來看，蔡英文和黑道的關係也是史上最好，綜觀行憲以來的歷任總統，杜月笙幫蔣介石出生入死，國民政府未給他中央的一官半職；蔣經國和李登輝在拉攏地方勢力的時候也讓黑金勢力進入國民黨，但這些人到馬英九任內從未進入決策核心，黨內對此也有不少怨懟。陳水扁雖然涉及貪汙等案件，但不可否認的陳水扁並沒有讓黑道進入行政體系。這點蔡英文任命有管訓背景、還曾經被台北市警局列管的黃承國擔任國策顧問，甚至於多次連任，可以說是蔡英文的創舉。

被英系人士暱稱為國師的黃承國，本來只是天道盟文山會的一介小弟，不過是幫前台北市議員羅宗勝開車扛旗子的角色，還因案件被管訓、甚至到近年前還遭到台北市警局列管，但憑著招攬人頭黨員而在台北市黨部有其地位，但影響力也止於台北市黨部。這種蘇貞昌與謝長廷都不敢起用的人，卻被和民主運動沒有淵源的蔡英文大用，不但擺脫了市警局列管的緊箍咒，還成為民進黨中常委與總統府國策顧問，自此黃承國當然海闊天空，風生水起。

黃承國如何崛起政壇，是江湖大哥洗白、洗綠的「勵志」故事。眾所皆知，比人頭的選舉競爭最需要組織動員，黑道與宗教團體自然會成為政治人物所請託的對象，這點不分藍綠，也不分國別，但問題是絕大部分的政治人物都會對此設下一道防火牆，執政也不敢拔擢這些人到高位，深怕萬一有個差錯，就會造成政治危機。蔡英文拔擢黃承國成為國策顧問，又讓黃承國當選中常委，除了凸顯權位的給予都是蔡英文一個人決定的示範效果之外，也讓黃承國用黑道手法對付黨內同志的爭議，運用胡蘿蔔與棒子的策略使黨內對蔡英文充分效忠。近來民進黨內外對於異見者的處理，不是出言恫嚇，就是全力圍剿，這種政治言論與行動的黑幫化，黃承國自然也有責任。

經過黃承國的充分努力與配合，蔡英文在黨內的地位自然沒有人可以挑戰，但黨內與政界都為此付出了代價。現在政治討論風氣的敗壞、黨內萬馬齊喑、警界官箴敗壞都賠了上去。試問警察是否還敢去清剿幫派？萬一清剿到「國師」的人怎麼辦？

一直和幫派剪不斷理還亂黃承國多次成為總統府國策顧問，這是蔡英文的創舉，但政府和社會付出的代價，現在才剛要開始面對。黃承國如果真的對民進黨和蔡英文有歉意，就應該辭去民進黨中常委與國策顧問的職位，身為總統的蔡英文也應該主動撤換黃承國的國策顧問，讓民進黨與社會停止為黃承國付出代價！

（作者為自由撰稿人）

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