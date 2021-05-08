衛福部長陳時中6日在立法院表示，台灣今年接到WHA邀請函的可能性比以往都大。陳時中聲稱，現在世界各國力挺台灣加入WHO與WHA的聲音與力道，比以往任何時候都來的更強，台灣今年接到WHA邀請函的可能性比以往都大。

陳時中說現在力挺台灣的力道比以往更強，但是證據呢？美國國務院發言人普萊斯不久前發文力挺台灣參加世界衛生大會。7大工業國集團（G7）外長也聯合聲明支持。但是美國力挺台灣行之有年，7大工業國也是一向如此，並不是現在才表態。陳時中憑甚麼說現在支持力道更強？

猶記得去年11月9至14日第73屆世界衛生大會時，蔡政府事前動員大量國際人士為台灣發聲。包括美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會、拉丁美洲、歐洲、非洲合計78國超過1700位國會議員，分別以不同方式公開呼籲世衛組織，接納台灣參與WHA。

如此浩大的陣仗與強大的支持聲浪令人嘆為觀止。然而，去年台灣叩關仍告失敗。與去年相比，陳時中應該明確告訴國人，今年支持數字增加了多少？

去年新冠肺炎肆虐方興未艾，各國確診人數不斷增加，卻苦無疫苗施打。當時台灣確診人數寥寥可數，防疫成效確實令人稱羨。即便如此，世衛組織還是沒有邀請台灣。今年疫苗已經問世，台灣卻忘苗興嘆，如此的表現會獲得世衛組織的重視嗎？

去年時機大好都沒有成功，台灣今年憑甚麼獲邀？陳時中不要再騙人了！

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