七大工業國集團（G７）外長日前在倫敦集會。外長會議5日發表公報指出：「我們重視台灣海峽和平及穩定的重要性，並且鼓勵和平解決兩岸問題」。公報同時強調，強烈反對任何可能升高緊張情勢，傷害區域穩定的片面行動。

在此之前，相關國家領袖與媒體也紛紛公開表態關切台海情勢。美國總統拜登和日本首相菅義偉4月16日在華府舉行會談後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性。這是自1969年以來，美日領導人首次在聯合聲明中提及台灣。

總統府發言人張惇涵17日表示，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點。言下之意，台灣的安危在國際的高度關注，尤其是美日的力挺下，已經獲得相當的保障。

然而國際人士一再強調台海和平穩定的重要性，對台灣而言絕非好事。因為眾人越強調台海和平，就越顯示內心的焦慮與不安，認為台海和平正受到嚴重威脅，已經瀕臨戰爭邊緣。

因此，《經濟學人》5月1日以台灣為封面，直接指稱台灣是「地球上最危險的地方」。

古人說：皇帝不急，急死太監。當國際人士為台海情勢憂心不已時，台灣執政者卻漫不經心，甚至對美日聯合聲明沾沾自喜，認為台灣安全會受到美國及日本的保護。

去年底發行的2021年第一期《亞洲週刊》以蔡英文總統穿著清朝黃袍的合成照片為封面，暗指蔡總統為「民選皇帝」。對照前述古人言，難不成蔡總統真的是皇帝？

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