筆者最近在嚴守限聚令的前提下，在中環參加一個「私房菜飯局」，出席者除了媒體人，還有政商學界人士。雖話題東拉西扯有點沉悶，但說到誰將出選香港特首這個全城都關注的話題，個個眉飛色舞。

因為是「吹水」性質，大家把最可能與最不可能甚至最不可思議人選盤點一遍，竟然接近「一打」，包括早已傳聞的「兩特三陳」，亦即現任及前任特首林鄭月娥、梁振英、財政司長陳茂波、行政會議召集人陳智思、金管局前總裁陳德霖。新民黨主席葉劉淑儀、政務司長張建宗、港交所前主席李小加，還有律政司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、政制及内地事務局局長曾國衞。

筆者如果沒有搞錯的話，北京推出完善香港選舉制度新舉措之後，最早引爆明年特首選舉話題的是網媒《思考香港》對湯家驊的專訪。此話題成了坊間茶餘飯後的談資，《華爾街日報》跟進。英國最老資格媒體之一《泰晤士報》甚至直接點了外間不太留意的《思考香港》的大名。

湯家驊最驚人之處是在採訪中引用英諺「the devil you know better than the devil you don't」力捧林鄭，大讚她是「歷屆特首中最開放的」，因為開明派、民主派或第三路線派別進入現屆政府的比例遠超過往各屆政府。

印象中，林鄭最風光的時刻是在港珠澳大橋開通儀式，與習主席並肩而行，春風滿面，文武百官在後緊隨。但林鄭在2019年「反送中」黑暴狂潮，經歷了從政生涯中的最低潮。堂堂特首不敢「落區」，宣讀施政報告要在禮賓府以視頻播出。

黑暴期間，有傳林鄭因壓力太大有辭職衝動。縱算這是真的，現在已很不一樣。因為有國安法保駕護航，香港形勢一片大好，而且越來越好。港府不再是官不聊生的「熱廚房」，林鄭希望連任完全可以理解。

湯的「魔鬼論」甫一出街，遭遇一眾建制中人迎頭痛擊，其中表現「最著急」的是有「頭號梁粉」之稱的張志剛。

CY重登特首寶座的意願，可謂顯而易見。今年兩會期間他接受路透社採訪，表示不排除重返過去職務，說「我會竭盡所能，為香港服務，為國家服務。」

但梁現在貴為國家領導人，做特首豈非「降格」？也許是「護主心切」，張志剛日前接受媒體採訪說，做全國政協副主席也可兼任特首嘛，「周恩來也兼任過外交部長一段長時間，有沒有人說過他降格？」。如果兩職真的難以兼顧，張志剛：梁振英定毫不猶豫揀做特首（香港01標題）。

另一個「恨做特首」（粵語的恨有另一重意思，就是很想很想，例如恨嫁）的葉太，是競逐下屆特首群雄群雌中年齡最大者，但當今政壇古來稀算年輕了，拜登川普馬哈蒂爾就是明證。

雖然兩度鎩羽而歸，無法入閘，但葉劉屢敗屢戰，不愧為香港政壇鐵娘子。她確有「把砲」之處，是建制陣營中少數能夠在直選跑道贏取立法會席位的好手，比起許多在行業或其他利益集團提名而不勞而獲者，令人肅然起敬。

葉太出道很早，1975年已進入公務員隊伍。她不僅是首位為過渡特區政府而公開放棄英國護照的首長級官員，也是香港史上第一位統領八大紀律部隊的女性，其時麾下人數約63000人，佔香港公務員隊伍的三分之一 。2003年她硬銷23條立法，遭受重挫辭職下台，赴美深造之後捲土重來，創立新民黨活躍至今。

她也是林鄭最直言不諱的批評者之一。為了明辯是非，不惜與她在史丹福大學的導師、有民主理論大師之譽的「鑽石先生」（Larry Diamond）決裂。

相比之下，與葉太同為1950年出生但還小三個月的現屆特區政府第二號人物張建宗，就沒那麼生猛了。張的起跑點本來絕佳。林鄭月娥、曾蔭權、唐英年角逐特首前都擔任過政務司司長一職。但額門很高的張似很有長輩風範，至今對問鼎第一把交椅，沒有在公開場合明示或暗示有興趣。

雖是吹水，也要省點口水，簡單說說「三陳」。這三陳中以行政會議召集人陳智思最年輕，1965年出生。但他卻是九七年香港回歸至今，與歷任特首均合作共事多年者，2017年是幫助林鄭月娥勝選的功臣，其後被視為「特首黑馬」。

反修例風波之後，曝光率大減。去年十月陳智思出席團結香港基金論壇時，直言自己刻意低調，以免被指高調為將來「鋪路」，更強調「絕無興趣」做下屆特首。

金管局前總裁陳德霖，給人的印象是專業，執掌香港事實上的「央行」長達十年，還曾擔任過特首辦公室主任，既幫助香港安然度過全球金融危機，又捍衛了聯繫匯率制度，被視為深得金融精英青睞的非政治任命官僚。

陳茂波長期從事會計工作，屬於很識「計數」的帳房先生。波叔予人的形象是親民，民望在三司中最高。有媒體KOL認為，如果中央希望有新面孔、新開始，他亦不失為熱門人選。

波叔是梁振英多年的親密戰友，亦有受提攜之恩。《紐約時報》中文網甚至以「梁的門徒」概括兩人關係。陳茂波當年是唯一為梁振英站台的立法會議員，之後加入梁振英班子做得順風順水，政圈戲稱為「梁醒波」。如果CY出來選，波叔按兵不動是可以預期的。

香港回歸至今，一直作為政壇旁觀者的「新港人」，已蓄勢成為不可小覷的新興政治力量，撬動香港政壇勢力版塊，實乃大勢所趨。新港人日後在立法會、選委會的席位，是多少的問題，不存在有沒有的問題。

作為最引人注目的新港人的代表者，港交所前總裁李小加問鼎特首不是夢。李其實在香港生活了二十年，說老香港不為過，但新就談不上了。

從能力方面考量，李小加成功推動了港交所史上至關重要的多項戰略舉措，包括在 2012 年收購倫敦金屬交易所、在 2013 年成立場外結算公司、通過「滬港通」及「深港通」等方式，強力推動中國大陸市場的互聯互通。有人認為李小加實際上開創了中企的新時代。

很多人都知道李小加在上世紀八十年代中曾任China Daily 的記者。但鮮為人知的是，李小加赴美深造前，曾經在渤海油田上班，從石油工人到哥倫比亞大學的博士，從摩根大通中國區行政總裁再到港交所一哥，他書寫的人生就是一個非常勵志的故事。當然，香港給他提供施展才華的平台很重要。用才子陶傑的話說，「呢類人比林鄭更唔想香港變一國一制 」。

多年來，香港公眾人物面對電視鏡頭講粵語和英語，只講普通話的李小加顯得「獨樹一幟」。記得林鄭上台時，大公報做的標題是「香港誕生了第一位穿旗袍的特首」，不知香港明年是否有機會產生第一個講普通話的特首？

行政長官選舉明年3月底舉行，距今尚有逾十月。常言道，政治一天都嫌長，且沒人有水晶球。但筆者認同張志剛的一個觀點，無論誰執政都要面對一個問題：如何保證自己不會成為「忠誠的廢物」。解決香港實際民生問題，能力至關重要。（作者為資深傳媒人）

（本文授權中時新聞網刊登）

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