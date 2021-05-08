自美國總統拜登上任後，其事務官員對台態度亦有走向「戰略清晰」路線。而日前白宮印太事務官坎貝爾（Kurt Campbell）將美國對台政策拉回「戰略模糊」的基調。坎貝爾認為假若台海發生戰爭的話，華盛頓無法保證台灣安全，並認為在維持現狀下才可避免台海戰爭爆發，這是美國對台政策的長期立場。過去川普在基於地緣政治與遏制大陸考量下，結合美日印澳四方合作下，將台灣作為印太戰略的重要核心。假若美國戰略清晰，將提高大陸加速攻克台灣的機率，使第一島鏈恐被破解，這等同宣示美國封鎖共產主義的失敗。有鑑於此，總統拜登將會維持美國對台政策基調，未來也不會有太大變化。

美國對台戰略模糊是長期的目標。自台美斷交後，美國雖以國內法制定《台灣關係法》，維持台美非正式關係，但始終未曾承諾將保衛台灣。1982年美國總統雷根提出《對台六項保證》並未明確承諾「將使用武力保衛台灣」。同時，2001年小布希只說過提供武器給台灣，是幫助台灣防禦自己。即便對台最為友好的川普，任期內通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法案》、《台北法案》及《台灣保證法》，但卻說「中國知道我們要做什麼」等對台政策模糊不清的用語。美國歷任總統外交辭令中，對台政策就是維持「戰略模糊」的現狀，但在不對等的相互認知中，台灣當局卻一廂情願認為台美關係大有進展。

2021年2月，美國外交關係委員會的《美國、中國與台灣：預防戰爭的戰略》報告提到「美國沒有責任要保衛台灣」，因台灣不屬於美國國家利益範圍。美國只是鑑於價值意識、民主人權維護台灣，並且提供台灣援助與合作，但不代表有責任必須護衛台灣。

美國對外政策雖一度因911恐怖攻擊後轉至中東，其後當大陸前國家主席胡錦濤提出要「和平崛起」，立即引起美國等民主國家的高度警戒。大陸雖認為這一概念是以和平相處五原則為基礎上，倡議大陸願與世界各國合作，但依舊無法說服各國。

就此日本率先提出印太戰略的初步想法。首相安倍晉三提出「沿著印度洋至太平洋地區建立自由繁榮之弧」，並且在與尊重自由、民主、法治等普世價值之國家成立「民主鑽石」同盟。安倍兩次任期以印太民主國家為盟友，以「民主」與「非民主」作為合作標準。當歐巴馬提出亞太再平衡政策，美國正式重返亞洲，進而鞏固亞洲民主同盟。

美國對中政策是處在「圍堵」與「合作」的搖擺狀態，因美國意圖在地緣政治聯合民主陣線以防大陸影響力擴增，並在競爭與合作態勢調整對中立場。台灣是大陸核心利益，美國對台戰略模糊有利轉換立場。而美中關係未來將處在「競爭共存」狀態下，台灣政府若不看透這點，致使台灣過度依賴美國，反而被牽制在大國競爭格局中而風險激增！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

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