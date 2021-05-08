2009年的大陸電影《建國大業》，罕見的中性敘述國民黨在大陸的最後時刻，蔣中正的英雄落寞，蔣經國的有志難伸，形象立體而飽滿。劇中蔣中正一句台詞：「反腐亡黨；不反腐亡國」，借古喻今，影響深遠。體制的既得利益者，要去改革體制是非常困難，這樣的兩難，也發生在今天的蔡英文身上，「不排黑亡黨，排黑亡英系」。

民進黨是「派系平衡」導向的政黨，蔡英文要成立自己的「英系」，跟其他派系競爭，就難免要如當年的李登輝，縱容黑金以為己用，並且以權力作為回饋。

趙介佑案爆發後，蔡英文宣示改革，要求地方主委「落實排黑條款」。蔡英文說民進黨不是沒大人，自己就是民進黨的「大人」，這符合實情嗎？從英系的存在，可以看出端倪。

有英系，就表示有「非英系」；既然英系表示「挺小英」，那麼非英系自然就是「不挺小英」。英系反而證明，蔡英文不是有資格打小孩屁股的「大人」，只是互相吵架的眾多小朋友之一。

對輿論的質疑無力招架，民進黨又使出101招，說國民黨不也一堆有案底的嗎？沒錯，要牽拖國民黨，還可以扯到當年的上海皇帝杜月笙；但就算承認民進黨和當年的國民黨很像，承認蔡英文跟縱容黑金的李登輝很像，這有意義嗎？至少馬政府執政8年，國民黨沒有趙介佑這樣的人物出現。

民進黨已是絕對的權力，造成絕對的腐化；第一等人爭權力，第二等人搶標案，第四、五等人如趙介佑之流，至少還可以把警察局當灶咖，頤指氣使。

各派系為了爭奪執政資源，惡性競爭，這是民進黨執政後的文明病；國民黨則剛好相反，面臨的挑戰是「貧賤政黨百事哀」。

從洪秀柱開始，「借錢」成為國民黨主席的優先任務，有時還會發不出薪水；黨中央也必須要扮黑臉，要求各公職繳交募款責任額，怨聲載道。沒有當年國父孫中山募款的本事，還真不見得適合擔任現在的國民黨主席。

窮有窮的辛酸，譬如說沒有年終、無法調薪、升遷停滯，但如果要在窮中尋找一點價值，那就是現在還待在國民黨的人，至少也是認同國民黨這塊「招牌」，有一些共同的理念。

民進黨批評，國民黨也有許多有前科案底的政治人物。問題是完全在野的國民黨，能給他們什麼呢？能給經費支援嗎，能以公權力包庇犯罪嗎？既然都不能給，檢驗國民黨的意義在哪裡？

選舉是要人、要錢，民進黨富，國民黨窮，政黨競爭的天秤已經傾斜；但同時富也是民進黨的包袱，而窮則能讓國民黨補修「地氣學分」。

漸漸地，民進黨穿起了皮鞋，而國民黨把皮鞋典當，換來了斗笠與汗衫。如果說權力帶來腐化，那麼失去權力，為國民黨帶來了什麼？這是個有趣的問題，尚未確定答案。

（作者為革實基金會副執行長）