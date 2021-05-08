美中貿易戰、新冠疫情大流行，迫使全球產業供應鏈展開重組。全球供應鏈的大變革，究竟會給世界產業地圖帶來什麼樣的新面貌？台灣有什麼影響？

近日，貿協和美國在台協會合作出版了《供應鏈重組的領航圖》一書，書中列舉未來世界8大市場和區域製造中心分布，分別是：北美（世界消費市場核心、科技產業）；歐洲（數位經濟、綠色產業）；中東（製造業、服務業、搭橋歐亞非）；中國大陸（內需市場、科技自主）；拉美（礦產）；非洲（工業歐美供應鏈）；南亞（世界製造2.0）；東南亞（世界工廠熱門區、各國分工）；至於台灣，根據貿協的描述，則將扮演供應鏈關鍵的整合者與管理者。

《領航圖》描繪供應鏈重組後的未來8大市場和區域製造中心，似乎擺脫不了「美國自我中心，台灣緊緊追隨」的窠臼，對台灣在全球供應鏈所扮演的腳色，也過分樂觀，能否「領航」台灣和台灣的企業走向疫後新世界，恐大有問題。

供應鏈的移轉和重組，絕非易事。中美貿易戰延燒迄今，美國低估了世界500大在中國消費市場的黏著度，低估了中國尋求脫鉤、擺脫對他國技術 依賴的決心，低估了中國的優質勞工素質，也沒有看見中國消費者接納創新的胃納。換言之，要想鋸斷中國大陸的紅色供應鏈，並非一蹴可及。另一方面，紅色供應鏈轉移的目標市場，如東南亞、中東、南亞、拉美、非洲等地，基礎建設、教育、勞工素質滯後，而政局不穩、政府治理能力偏低，更是供應鏈移轉的致命傷。緬甸軍事政變導致政局不安、印度疫情失控、墨西哥捷運高架橋崩塌、非洲各國仍有軍閥割據問題，都很難讓人相信上述地區能夠取代中國大陸成為世界製造業2.0，或是搭橋歐亞非橋梁。

台灣呢？台灣真的是全球供應鏈中不可或缺的一塊拼圖嗎？台灣，真的可以扮演全球供應鏈關鍵的整合者與管理者嗎？未必如此。

問題一，缺電、缺水的台灣如何持續有效支應高耗能的晶圓代工、鋼鐵、水泥、石化、醫療、電動汽車等戰略產業？

問題二，今年6月，歐盟將對外公告，2023年起開徵碳關稅來控制進口貨品的碳足跡，而第一階段碳關稅就是針對高耗能產品。

問題三，台灣能源96%依賴進口，未來能源進出口勢將開徵碳稅，台灣高耗能產業勢將被剝兩次皮。更大風險還在於，能源斷、電即斷，供應鏈也斷。

問題四，台灣迄今沒有減排減碳政策，碳關稅一旦開徵，台灣晶圓及電子等戰略物資產業可能被迫前往終端消費國設廠，形同掏空。

問題五，兩岸關係持續惡化，大陸市場取消對台讓利。屆時，台灣還能扮演供應鏈整合與管理腳色？

問題六，碳關稅最終將納入輕工業以及農林漁牧產業。各國輕工業及農林漁牧產品是將朝自給自足目標轉進。輕工業和農林漁牧產品，出口受限，進口加徵碳關稅，富者才消費得起。貧富差距及生活素質差距，將越形擴大。

最後一個關鍵問題：上一期的《經濟學人》的封面報導，將台灣列為地球上最危險的地區。就連吳釗燮接受澳媒訪問時也宣稱，中國似乎準備對台發動最後攻擊。危邦不入，亂邦不居，試問，哪個國家和企業敢將供應鏈的整合和管理，交給這麼危險的台灣？

（作者為資深媒體人）