台海風高浪急，戰事似乎一觸即發，但大陸對和平統一仍然充滿信心，核心就在於北京研判無論是人心，還是力量對比都對己有利。故而面對民進黨的挑釁、美國的干涉以及對岸部分民眾的抗拒，大陸能保持戰略定力與耐心，擔當起兩岸關係的穩定器。

先說力量對比。當年「亞洲四小龍」之一的台灣風頭正勁之時，大陸才剛剛開始改革開放，是不折不扣的開發中國家。台灣的GDP一度達到大陸經濟體量的40%以上，考慮到兩者的人口比例極為懸殊，台灣對大陸的經濟優勢顯而易見。從上世紀80、90年代到本世紀初，對很多大陸人來說，台灣就是典型的發達社會的形象。

國軍雖然在人數上不如解放軍，但裝備精良，加上美國撐腰，實力不容小覷。在那段時間裡台灣的流行文化也曾風靡大陸，令不少人心馳神往。總之，當時台灣對大陸的優越感是全方位的。

今天的台灣早已褪去「四小龍」的光環，雖然人均GDP仍然領先大陸，但經濟體量已不及大陸的5%，落後於對岸多個省分。大陸沿海地區的發展更是日新月異，令台灣相形見絀。大陸在軍事上的崛起更是蔚為壯觀，兩岸軍力對比已向大陸傾斜。在社會文化領域，台灣曾賴以為豪的軟實力也風光不再，倒是大陸的流行文化正強勢輸入台灣，以至於綠營草木皆兵。

即使從「大兩岸」的角度看，中美實力的此消彼長也對大陸有利。近來美國數位重量級學者撰文呼籲拜登政府公開承諾協防台灣，甚至將「抗中保台」形容為美國的「蘇伊士運河時刻」。這一主張看似激進，實則反映了一些美國精英對本國實力不斷流失的焦慮感，至少在台海這一區域，美國已不具備壓倒性優勢。用美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲的話說，大陸有能力攻台，只是還沒有這個意圖。

大陸為什麼尚無攻台意圖？這就牽涉到人心。眾所周知，大陸並不滿足於簡單粗暴的征服，而是嚮往心靈契合的統一。儘管目前台灣社會反中拒統情緒瀰漫，但大陸並不氣餒，更不絕望。一則「台灣意識」不等於「台獨意識」，多數台灣人仍然懷有中華民族情感，也支持兩岸和平發展，「台獨」冒進者只是少數，大陸並沒有輸掉民心之爭。

二則即使對大陸懷有敵意甚至追求「台獨」也並非一成不變，因為人的身分認同很大程度上是被外界塑造出來的，所謂「天然獨」其實是「人造獨」。對此大陸瞭然於胸，才會強調不但不會放棄台灣年輕人，反而將「綿綿用力、久久為功」，繼續推動兩岸年輕人的交往。

其三在現實中兩岸民眾特別是年輕人儘管存在種種分歧，但並非沒有交集。最近兩岸媒體都關注台灣出現了潛在傾向統一的所謂「小紅書世代」。這一說法可能有點誇張，但「小紅書」的走紅讓兩岸年輕人的共同話語越來越多卻是不爭的事實。用《旺報》社評的話說：「兩岸關係的柳暗花明，或許蘊藏在下一代！」當大陸對台具有壓倒性優勢，同時台灣人不再抗拒統一時，和統便水到渠成。