台灣明明是民主法治國家，也總自詡為人權立國，但唯獨對待酒駕這件事，行政、立法部門，總無視多數人對酒駕的痛恨，用愛與包容制定酒駕罰則，結果就是以剝奪善良百姓人權的方式，來維護犯罪者的人權。所謂的酒駕零容忍，永遠就只是宣傳用的安慰劑。

黃暐瀚母親遭酒駕犯撞上不幸身亡，社會又掀起加重刑責輿論。只是，回想過去，每當台灣又傳出一起令人悲傷的酒駕車禍，從中央到地方政府，哪一次不是像現在這般，總煞有其事搬出「酒駕零容忍」，接著大批員警就會在鎂光燈前設路障、抓酒駕。相同劇情一再重演，但哪次真能成功抑制酒杯裡的謀殺？

警政署統計，酒駕新制在2019年7月施行後1年，因酒駕造成的死傷人數依舊有5056人；對比施行前1年同期的5230人，僅減少3%、174人。證明了2年前的新制，是無效且失敗的修法。

酒駕該如何遏止？討論這件事時，總有股聲音認為刑度拿捏須謹守比例原則，這種切入點雖有其法理依據，但若「符合比例」的刑度，已被證明無法遏止民眾酒後握起方向盤，卻仍堅守這道原則，這恐怕就不只是偽善，而是落入平庸的罪惡。

治亂世用重典，當現行刑責無法有效終止犯罪行為發生，行政、立法部門，是到了該審慎評估以身體罰、甚至是生命罰的強烈刑度，讓酒駕者無法繼續藐視刑法及道交處罰條例，快速終結酒駕文化。

早年台語名曲《酒國英雄》寫著「明知自己無酒量，偏偏飲甲這呢凶，明日醒來猶原是一尾活龍」，歌詞形容的情境，猶如唱出當前酒駕者的無懼心態。假若法律罰則繼續體貼人性、取締執法依舊續航不足，注定將讓台灣街頭永遠有冤死的亡魂。