大陸以5月4日為青年節，以紀念1919年「五四運動」。大陸年輕人愛用的影音網站B站（嗶哩嗶哩），繼去年青年節推出影片《後浪》，大受好評，今年又推出《我不想做這樣的人》，又得到肯定。

《後浪》由知名演員朗誦、穿插青年各類混剪影片，今年的影片邀請大陸各地955位初中生以《我不想做這樣的人》為題，寫下對未來的思考，並由其中兩位登台演講。這段影片上線不到一周，播放量已近600萬，成為B站全站排行榜第一名，其中有些內容值得玩味。

台青失去獨立思考能力

例如，一名中學生說：「我不想做一個拿著鋸子的人，隨時隨地把人群鋸成兩半…這一半是盟友，那一半是對手。對手贊同的，我們必須反對；對手反對的，我們必須贊同。」

道理並不深奧，卻意有所指，顯然是對當今國際社會，民主與專制制度之爭的一種回應，呈現的是大陸官方的意志，也反映了大陸社會近年普遍的自信，在堅持自我的同時，並不想與世界一分而二。

大陸青年一代漸漸學會了思辯，更關心世界大事，相較之下，台灣青年卻在媒體民粹化、輿論單一化的環境中，漸漸失去了獨立思考能力，「台灣南波萬」不絕於耳，看不清自己與世界的距離，兩岸未來的差距恐怕只會越拉越大。

更值得反思的是，我們似乎忘記了，原來台灣也有青年節。「三二九青年節」歷史更悠久，是為紀念「黃花崗起義」革命先烈所設。遺憾的是，「三二九青年節」近年來不僅不受重視，甚至黃花崗起義的歷史，也被現在的執政黨刻意抹去。108課綱後，只剩一個版本的課文保留「黃花崗起義」，曾經影響了幾代人的林覺民《與妻訣別書》更是無影無蹤。

無論是五四，還是三二九，我們不能抹殺歷史，那段歷史是兩岸當今政治格局形成的關鍵時期。更重要的是，革命先烈流血犧牲，是為了開創中華民族未來的美好生活，如今青年節的意義，則在對青年前途的重視，青年是國家的未來，青年若沒有出路，國家也將沒落。

台灣青年多年來飽受薪資停滯，物價、房價高漲的痛苦，更苦於缺乏向上流動的管道，青年失業率居高不下，一直以來是全國平均失業率的3倍左右。民進黨聲稱重視年輕人，卻對青年失業率等問題束手無策，更離譜的是，為了「反中」，日前更以留住人才為藉口，禁止企業刊登大陸人才需求的廣告，堵住年輕人向外謀求發展的通道，根本是意識形態治國，如何能解決青年的困境？

創造兩岸青年交流機會

大陸的青年也有類似的困境，例如大城市房價飆漲，薪資漲幅追不上房價。兩岸的不同在於，大陸仍處於經濟快速發展階段，年輕人向上流動的大門開啟，創業的機會、薪資提升的機會，明顯優於台灣。大陸領導人每年都會發表談話，要求各界支持青年發展，給予年輕人更多機會，近年更是釋出優惠政策待遇，創造了台青在大陸發展的良好環境。

未來社會如何發展、兩岸問題如何解決，年輕人都將發揮重要的作用。民進黨政府應當多傾聽青年的聲音，把解決青年困境列為優先事項，而非只要青年選票、不顧青年的出路，更不應為了「反中」，堵住青年的出路。

兩岸官產學研各界也應為青年交流互鑒創造更多機會，讓青年人在平等、開放、包容的環境中瞭解對方、學習對方。大陸為方便台灣青年西進學習和發展採取了不少優惠措施，台灣也不妨為大陸學生和青年才俊來台制定一些優惠政策，一方面可長遠解決台灣少子化帶來的困境，另一方面，善用大陸人才將有助台灣的多元發展。

台灣應當有自信，吸引大陸優秀人才的同時，也能保有甚至提升台灣的競爭力。大陸環境競爭激烈，仍然吸引大量台灣年輕人前往，因為，台灣年輕人並不害怕競爭，怕的是沒有發展機會。兩岸政府應當做的，是為年輕人創造更多的發展機會。