新台幣兌美元價位從去年初的30比1，一路升值到今年初升破28比1，重新觸及27元價位，成為亞洲最強勢貨幣；而且幾個月來已穩住這個價位，面對相對高價的新台幣，已成為台灣經濟「新常態」。

台幣升值 出口依舊暢望

這種超過5%的升值幅度，如果是在過去，企業界一定哀鴻遍野、哭聲震天，強烈要求央行干預，以搶救「毛三到四」的遍地「慘業」。這次升值卻迥異於過去。去年全球經濟受疫情衝擊，成長率大減7.5%，台灣出口卻一片暢旺，年增率達4.9%，創下歷史新高，總額達3453億美元，排名全球第15，經濟成長率也以3.11%居全球富裕經濟體之首，一掃近年經常面對「保1、保2」的窘境。不僅如此，今年首季台灣經濟表現依然出色，初估首季成長率高達8.16%，創下10年來新高。原先預測今年成長率4.64%，已經是7年來新高，但後續仍可能再上調，國發會認為有機會挑戰5%。

新台幣超強，出口反而暢望，加上美國認為台灣已符合「匯率操縱國」的3個條件，但並未做出最後認定，意味央行不太可能去「干預」匯市──不管它是否真有能力。之所以會有這種新台幣超強，產業卻一片大好的狀況，除了是因疫情和5G發展，以及美中對抗嘉惠台灣，讓台灣高科技電子業得以大顯身手以外，也和近年來台灣「毛三到四」的產業或者已經外移，或者已在國內進行產業升級，逐漸有能力應對匯率升值挑戰有關；所以這波升值，除了傳統產業所屬的公協會循例代表廠商發言、維護產業利益之外，並未見到和過去類似的大規模陳情、示弱，在某種程度上可視為國內產業升級有成的現象。

如果較高值新台幣成為常態，依賴低值新台幣才能存活的低生產力廠商，必須繼續外移或者退出市場，留在市場的廠商，將是比較不需要要求央行干預匯率，可以在較高值新台幣下、以提高附加價值進行國際競爭的企業。這將導致台灣企業整體的「增值率」提高，產業環境逐漸接近或類似更先進的國家，其雇員的薪資和福利也比較有提高的空間。

對台灣而言，這樣的產業結構，其實是比較理想的狀態。因為，既然廠商的競爭力和獲利普遍較高時，對於勞動力缺乏的反應，會比較正規地以調高待遇和福利來應對，而非像那些「毛三到四」者，經常以壓榨員工、降低福利或破壞環保等方式來回應──也就是，目前是台灣進行產業調整的大好時機，央行可千萬別壞了這件大事。而政府對於企業「調薪」的倡議，以身作則地示範，也較容易見到成效。

稅收大增 以身作則調薪

事實上，政府對公務人員調薪，最近的一次是在2017年，調薪幅度3%，但3年來物價上漲已接近3%，原來的調整幅度已幾乎全部被通膨抵消殆盡；而在景氣熱絡之下，企業所得稅將會大幅增收，加上近來股市飆漲，政府的證券交易稅也將大增；再加上重要消費品物價近期亦有明顯調漲，若再不為公務人員調薪，不僅不符合邏輯，也難以說服廣大企業界為其員工調薪，彌補新冠疫情發生以來，諸多員工為企業辛勞打拚的奉獻。

此外，台灣多年來物價控制得宜，絕大多數物品價格比起其他富裕經濟體都便宜許多；在國內生活還好，但若出國或必須使用外幣購買商品或勞務時，就會發現台灣長期偏低的新台幣匯率，其實是在補貼出口商、減低消費者的國際購買力，並不算公平。今天，若能讓新台幣價位完全由市場決定，維持在一個較高價位時，將大有助於國人出國旅遊、認識世界吸收新知，以發揮創新潛能，也有助於國內企業到海外投資、強化其國際化，並提升其國際競爭力。

中央銀行手上的兩大法寶，一是利率、二是匯率。如今，利率政策短中期大概不會有所變化，美國聯準會暫時不會對利率有大動作，央行還是會讓利率維持在低水準，避免過度「打壓」房市。但對於匯率的態度，不管過去有無藉「拉尾盤」來壓低新台幣，或是否真有能力影響匯率，在目前的狀況下，都該讓新台幣價位真正由市場決定，以較高的幣值來打造一個更有競爭力的整體產業，並創造出一個薪資和福利能順利反映勞動市場供需的優良工作環境。