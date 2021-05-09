台南市中西區府前路一段一家道地二空涼麵開店11年，主打來自仁德區二空眷村的道地涼麵口感，兩鬢白髮的老闆陳建興曾是資歷顯赫的職業軍人，曾在金門的海龍蛙兵部隊服役，是70年代大陸最怕的水鬼部隊，卸甲歸田回故鄉台南賣眷村涼麵14年，轉換角色後成績同樣出色。
涼麵店內1位兩鬢斑白、笑容可掬的男子，就是老闆陳建興，他26年戎馬生涯，有12年待在金門，隸屬赫赫有名的海龍蛙兵部隊兩棲偵查營，號稱水鬼部隊，早期可是大陸最懼怕的軍種。
陳建興40歲時任營長任內退伍，為了照顧父母與岳父母，選擇開店作生意，他家住仁德區二空眷村，決定與太太兩人跟著眷村長輩趙萬里學習製作涼麵。
「以前當軍人一板一眼，作生意是顧客至上，兩種職業相差太多」告別部隊生活自行創業，陳建興每天與太太上菜市場買菜，熬煮涼麵醬汁，兩夫妻從無到有，在中西區府前路一段賣著故鄉口味的涼麵，一轉眼已14年，從一個小攤販，6年前已開設店面，經營有了小成果。
陳建興認為台南人口味偏甜，眷村偏酸，自己將兩者中和，許多顧客吃了都稱讚。
海龍蛙兵部隊的學長學弟即使退伍仍持續連絡，陳建興的涼麵小店裡掛著滿滿的從軍時期的照片，還有一面牆上有數百筆簽名，全都是部隊裡學長、學弟還有部屬來光顧時留下的字跡，大家簽名時，彷彿又回憶起當兵時的精實生活。
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