防疫工作不論出什麼紕漏，衛福部總會找出一大堆理由搪塞推諉，柯文哲批評施打疫苗順序有戰術錯誤，陳時中說有意見當時為什麼不講；楊志良針對防疫旅館問題要跟他辯論，陳時中也回擊為什麼事情發生後才說。好像他是先知，別人都是事後諸葛亮。

這次又來了，早在2月就有人向衛福部檢舉，說諾富特飯店有｢混住｣情形，當時衛福部發文給桃園市政府，市府又轉手公文請民航局處理，這一來一往，拖了將近2個半月，被專家痛批是慢半拍，讓病毒跑得比公文快。陳時中回得妙，｢專家講這一席話也沒惡意啦，公文確實不會跑得比病毒快，否則這個病毒就不會這麼難控制｣。

他又想轉移目標，民眾質疑的是你，不是專家！諾富特飯店之所以染疫如此快速，專家早就告訴你了，中央、地方卻還在互推皮球、還在公文旅行。現在什麼年頭了，電話是幹什麼的？視訊是幹什麼的？還有各種的通訊軟體、以及最近民進黨最喜歡談的AI...，你都不會用啦？還好意思說什麼超前部署。

前此有員工爆料，指諾富特飯店垃圾未分流，向衛福部陳情，陳時中先說不知道，後又甩鍋說是地方政府業務。現在終於從總指揮口中證實是公文旅行。

公文當然不會跑得比病毒快，但是聰明的腦、肯負責的腦、不會天天只想做秀的腦，應該會跑得快一點吧！除非腦袋有洞！

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