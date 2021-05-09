自從一位黑人被白人警察用膝蓋壓頸制服而不幸身亡事件發生後，全美各地發起「黑命關天」、「黑人命也是命」的抗議活動。此後，又相繼發生幾起黑人被警察槍殺的意外事件，全美便引發一波波的反歧視運動。拜登總統甚至要求國會立法來保障黑人的人權。

荒謬的是，黑人這股被白人歧視、被白人警察誤殺的鳥氣，竟然不找白人發洩，卻轉而對比他們人數更少、政治上更弱勢的亞裔族群發洩。從東岸到西岸，這些黑人霸凌、虐殺、羞辱亞裔族群的事件此起彼落，像傳染病一樣，在全美各地快速蔓延。根據美國官方統計，這股歧視亞裔的仇恨攻擊事件，已經比以往成長了5倍！

前任總統川普為了贏得選舉，把新冠肺炎疫情失控的責任，甩鍋給了中國，公然撒謊說這個肺炎是從武漢爆發的，進而蔓延到美國，並把新冠肺炎說成是來自中國的「武漢病毒」、「中國細菌」、「功夫病毒」。他的支持者受到他的蠱惑，便對戴著口罩的亞洲人感到不順眼，進而任意毆打。而被白人歧視的黑人，竟然也把因新冠肺炎疫情失去親人及工作機會的罪過，推諉到亞洲人身上。

單單五月份，從美國東岸到西岸，非裔攻擊亞裔的事件頻傳，簡述於下：

有一位一歲孩子的亞裔父親，帶著坐在嬰兒車裡的孩子在舊金山灣區等待過馬路時，突然被一個黑人打倒在地，並遭到了一陣拳頭的攻擊，因為雙手抱頭，嬰兒車慢慢地滾開，差點釀成大禍。

南加州華人聚居的哈仙達岡的某華資超市停車場，這月初也發生了惡性的仇恨攻擊事件。嫌犯在汽車未熄火、還有個13個月大的嬰兒在後座的情況下，徒手砸破車窗搶走副駕駛座的皮包。

一名在紐約攻讀碩士的台灣女學生，本月2日晚間和友人到餐廳用餐後，要到附近地鐵站搭車時，突遭一名非裔女子咆哮，要她「脫下口罩」，隨後並以鐵鎚攻擊她的頭部，導致她頭部受傷，到醫院縫了7針。

這些仇恨攻擊事件都是冰山一角。最近更有許多華裔的現役軍人、外交官，因為美國政府與中國關係交惡，便對他們的忠誠度產生懷疑，不准他們繼續擔任重要職務或者外派到美國駐中國大使館任職。這些出生在美國、從小在美國成長受教育的華裔年輕人，一生中固然常會遇到種族歧視的偶發事件，但從未像現在這樣明顯而且失控。他們很多人因為無法再繼續接受這種無端的歧視與限制他們升遷的玻璃天花板，不是轉而跟政府打官司，就是憤而離職。

有趣的是，拜登上台後，讓許多亞裔人士進入他的執政團隊，但是幾乎清一色的全是女性！ 也就是說，以美國白人為主的高層政治人物從未認為亞裔婦女會是他們的潛在威脅，社會精英階層的白人，也以娶亞裔——尤其是華裔——的傑出女性為妻，並引以為傲。其實這也是一種變相的種族與性別歧視，不是嗎？

經過黑人總統歐巴馬上任後，非裔的地位抬頭，仇恨攻擊事件減少了許多，但是在川普在任這四年中，不但黑白種族衝突加劇，連亞裔族群也遭到池魚之殃。只要川普的陰魂不散，這股種族歧視的暗潮就不會止息，亞裔族群受到黑人的暴力攻擊與白人的歧視，也只會增加不會減少。

黑命固然關天，但是政治上處於弱勢的亞裔，黃命只在選舉時，會像國慶的煙火一樣——燦爛但短命。

（作者為作家）

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