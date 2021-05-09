趙介佑與黃承國讓民進黨涉入黑金疑雲，黨內外要求掃黑聲浪不斷，民進黨秘書長林錫耀開出藥方，要求黨員提供手機號碼，用AI查核黨員資訊。蔡英文周五與各縣市主委開會，表示「黨內不是沒大人」，她就是大人，強調黨中央有處理人頭黨員和黑道入黨的決心。

蔡英文自稱最善於溝通，但眾所皆知，她極不寬容異見，許多有能力但唱反調的人都被投置閒散，決策與用人的小圈圈狀態長期為人詬病。蔡英文除了冷處理異見者外，也慣用威嚇攻擊方式處理異議者。

黃承國配合蔡英文打壓異見者，已經不是新聞。過去黃承國擔任台北市黨部主委時期，曾經親自前往台北市議會訓斥與蔡英文意見相左的女議員；有一位參選立委的台北市議員曾經透過黃承國對外募款，該議員後來脫離英系加入其他派系，黃承國就要求該議員將這三百萬元如數歸還，種種行為不勝枚舉。

這次黃承國遭到各界批評，黨內少有站出來聲援黃承國的聲音，一方面是因為黃承國的背景，另外一方面也是這幾年大家也受夠了黃承國，就冷眼看蔡英文如何處理。

蔡英文和黃承國已經是一體兩面，黃承國就是蔡英文的陰暗面，換言之處理掉黃承國就等於處理蔡英文，這就是蔡英文不敢壯士斷腕處理黃承國的原因。可以判斷，這次黨內掃黑，注定是雷聲大、雨點小的政治秀。黃承國也可望繼續在中常會扮演「大人」的影子角色。

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