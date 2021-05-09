華視上架52台，收視率敬陪末座，打出「不受政治力、經濟力干預」的口號，像極了富二代說自己白手起家。

人盡皆知，NCC對華視的扶植可以說是不遺餘力、毫無遮掩，連民進黨海派立委林楚茵都提出質詢，要求NCC說明，是否把對系統台經營權交易的審核與「上架華視」綁在一起。如果為真，就暗示未來NCC對所有系統台的裁量都會因是否上架華視而有雙重標準，法治之崩壞，莫此為甚。

人民不是笨蛋，當然看得出政府在做什麼。控制媒體就像吃退燒藥，「症狀」不見了，但是病根並沒有改變。南韓執政者干預公共電視的教訓，民進黨應引以為鑒。

青瓦台將手伸入公共電視

2017年的南韓紀錄片《共犯者們》，描述了從李明博到朴槿惠，南韓總統府青瓦台如何將手伸入公共電視。南韓的兩大公共電視台之中，KBS像公視，收入來自人民支付的收視費與廣告；MBC則像華視，須自負盈虧。但相同的是，KBS與MBC的理事會中，執政黨擁有任命多數的權力。

李明博、朴槿惠兩位前總統對於公共電視的控制包括了：一、對於監督政府、評論尖銳的主播，施壓讓其下台。二、抽掉批判政府的報導，集中攻擊在野黨，記者群以罷工抗議，卻遭秋後算帳。三、對總統與政府擦脂抹粉，掩蓋錯誤。

2014年朴槿惠執政時期的「世越號」事故，公共電視台一路吹捧政府搜救行動，甚至出現「全員救出」的錯誤訊息。事發第5天，證實87人死亡，215人失蹤，當時青瓦台宣傳首席事務官李貞鉉居然打電話給KBS的報導局長抽新聞。朴槿惠「閨密門」事件爆發後，KBS與MBC依然保持「親政府」立場，把焦點轉移至朝野的政治攻防，而非閨密干政的疑雲本身。

除了對新聞的掌控，青瓦台也藉由補助與人事權塑造「順我者昌」的媒體氛圍；MBC裡流傳一份名單，依據政治立場將員工分成不同等級，差別對待；南韓國家情報院有一份「藝文黑名單」，針對曾經參與反政府示威的藝文界人士，施壓電視台，讓其消失於螢光幕前。

社會對媒體監督失去信任

這一切的一切看在台灣閱聽眾眼裡，應該相當有感。南韓也有台灣版的丁怡銘，也有陳耀祥，也有蔡英文。李明博、朴槿惠控制公共電視台是成功了，代價則是南韓人民對於公共電視不再信任，甚至以「垃圾記者」稱呼之；勇於報導真相的民間電視台收視率後來居上，超越了政府控制的媒體。

南韓的例子證明，一、媒體的影響力不在家數，不是說有5間電視台，其中政府控制了4間，

就有80%的控制力。當閱聽眾知道這4間媒體被政府控制了，自然會轉看能獨立報導的最後一家。二、不能假設公共媒體就有公共性，還是要看執政者的手有沒有、能不能伸進去。法律條文訂再多，只要公廣集團的董監事由執政者（黨）主控，自然就可以藉由人事權去收編、控制。

李明博、朴槿惠的下場，最後是怎麼樣呢？雙雙被判有罪，前後任總統先後入獄。控制媒體等同「飲鴆止渴」，習慣之後就會用處理媒體替代處理問題，從還可修正的小錯逐漸積累成無法原諒的大錯。

政府失去媒體監督，其實是失去社會信任。社會信任一旦崩解，就像國防部採購美豬替代台豬，政府再怎麼說，人民也不相信了。再以行政院所謂兼顧環境與能源需求的「三接外推」為例，現在已經不是外推好不好的問題，而是人民接不接受的問題了。

馬政府執政8年，面對再多的批評，從來沒有動過介入媒體的念頭。有人感嘆「當馬英九的敵人沒有壞處，當他的朋友沒有好處」，但如今回頭看來，行政中立、媒體有力，才會讓政府必須如履薄冰，台灣才不會走上民主敗壞之路。