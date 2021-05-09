華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴迄今未停歇，母親節假期北台灣仍籠罩在社區感染的陰霾之下。儘管相關單位已揮刀重罰華航及飯店，卻不見任何官員為此負責道歉，防疫指揮官陳時中推稱是公文跑得比病毒慢，其實倒不如說是官僚心態比病毒更凶險。

諾富特飯店爆發群聚感染，個案橫跨房務部、餐飲部到工程部後，外界始知防疫旅館所謂的分流管制根本虛有其表。其中，新北市議員葉元之爆料，指飯店員工今年2月就曾向衛福部檢舉飯店有混住情況，但衛福部官式回應，並轉給地方政府後就沒下文。

陳時中一開始僅說要查一查，還說公文應該轉給地方政府，桃園市政府卻指機組員管理是民航局的事，中央地方齊甩鍋，就是沒人認帳，直到外包商染疫，中央流行疫情指揮中心才驚覺諾富特竟一直是個「四不管」地帶的大破口。

近日民航局、觀光局及桃園市政府硬起來大動作對華航裁罰共241.6萬元，卻不承認管理失責也不致歉。尤其面對當初員工檢舉遭忽視，陳時中竟還說「本來公文就跑比病毒慢，否則疫情也不會這樣肆虐」，完全不認為有怠忽之責。

陳時中把責任推給病毒，是否不想得罪桃園市長鄭文燦，大家不得而知，但衛福部收到檢舉，在防疫為重的前提下，只轉公文未追蹤管考，難道不該負責？相關單位想藉裁罰華航帶風向來卸責，顯然就是官僚心態作祟。

不僅如此，印度疫情一發不可收拾，各國相繼撤僑，外交部卻僅根據駐印度代表處的評估，認為尚無撤僑必要，結果連日來駐處官員接連染疫，還動員醫療包機後送回台治療，不也是過於自信嗎？

國際疫情嚴峻，台灣防疫想再次憑藉著好運氣闖關，恐怕難哦！