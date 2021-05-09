繼《經濟學人》刊登台灣是「地表上最危險的地方」之後，《紐約時報》又發表〈拜登的台灣政策非常莽撞〉的評論文章，質疑美國總統拜登的對台政策升高了戰爭的風險。權威主流媒體不會無的放矢，他們會「看風向」也會「帶風向」，此顯示拜登政府的中國政策將面臨調整的壓力。而台灣戰略設計的基本構想是對美國毫無保留的支持，也將面對挑戰。

G7聯合聲明僅止口頭宣示

拜登政府承襲了川普的強硬中國政策，甚至國內的新冠肺炎紓困方案、基礎建設計畫、家庭扶助計畫等，都出於與中國競爭的考量。民進黨政府的戰略思維以美中進入「修昔底德陷阱」為方針，每當雙方發生外交攻防、軍事對峙事件時，總是額手稱慶，以為台灣安全又多一層保障。

但民進黨不能理解的是，「台灣牌」是美國抗中政策工具箱中的一個選項，拜登國安團隊處理兩岸關係採取「兩手策略」已昭然若揭，在挑戰中國底線的同時，一再重申「一中政策」、台美「非官方」關係等數十年來未曾改變的原則。

反觀台灣，深化美台雙邊關係、強化美國對台灣安全的保證雖然是國內最大共識，也是務實的政策，但美國的支持並非空白支票，聯美與反中不必然是等號關係；維護台灣的自由民主價值與制度，乃至國家安全，並不代表要處處與中共為敵。中共對美國並未構成「存在的威脅」，拜登政府將美中戰略競爭界定為「民主與專制」之爭，引發了國內外質疑美國的具體目標為何？台灣同樣需要面對新現實、新趨勢，重新思考評估對外政策。

首先，美國是否能提供台灣安全的絕對保證？美國前國防部次長佛諾勞伊在《外交事務》季刊的〈美國軍力喪失優勢風險〉專文指出，面對中共軍事擴張及大力投資建構拒止作戰能力，美國軍力的「質與量」都逐漸處於劣勢。她進一步指出，假如中共自信能抵抗美國的應變，對台灣使用武力的可能企圖將隨之上升。美國都認為在軍事上不能保證有效嚇阻中共侵略，台灣的政策設計顯然存在根本的缺失。

美國也認知無法單獨保台，必須借助盟邦及夥伴的參與，在拜登政府積極運作之下，美日峰會與G7外長會議的聯合聲明都提及「強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決海峽兩岸問題」，民進黨上下雀躍不已，但這些都是口頭的宣示，沒有具體目標與行動計畫。

美國「棄台論」引起討論

威懾中共已成為美國外交國防政策的基石，但缺乏明確反制、報復行動的威懾難以達到目標。拜登政府高層官員最近多次公開宣示，拒絕以「戰略清晰」取代「戰略模糊」。白宮印太事務協調官坎貝爾日前更是表明，美國將不會發表「若中國對台灣進攻，美國會保衛台灣」的明確聲明，因為這種做法有「重大缺失」。

美方認為戰略模糊最符合美國利益，也有利於維持台海穩定及現狀，因而放棄戰略清晰的構想。民進黨政府卻堅信美國必將介入台海衝突，中共不敢越雷池一步，這不僅是自我麻醉，也是誤判國際現實。

台灣問題的敏感性與嚴重性已引起美國內部的嚴肅辯論，台灣決策者卻選擇刻意忽略。美國不斷出現「棄台論」，包括用台灣換中國持有的美債；主張台灣不是美國的重大利益，日本與南韓才是，這些雖非主流意見，卻也引起討論。最新民調顯示，美國政治人物在反中政治氛圍下熱衷表態保衛台灣，但普遍民意並不認同。很難想像美國民意會支持美軍為保護台灣而流血。

面對不確定的未來，台灣是要尋求突破，把命運掌握在自己的手上，或交付美中強權競爭的結果決定？兩岸關係並非全盤悲觀，在政治軍事緊張的情勢下，雙方經濟的「共存依賴」關係卻更鞏固，這將成為兩岸未來對話、談判、合作的基礎。

大陸擺脫不掉對台灣高科技產品的需要，台商是大陸出口貿易的主力，台灣經濟實力對大陸極為重要，這是台灣的籌碼。蔡政府若能跳脫意識形態的窠臼，利用互利、互補的經貿投資改善兩岸關係，台灣就有機會脫離地表最危險的困局。當然，這一切都要看政治領袖的智慧與遠見。