前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，兒子趙介佑涉毒被羈押，不只蔡英文總統道歉，內政部長徐國勇更拚命澄清不認識趙介佑，連捲進趙案的國策顧問黃承國也猛自清「不是黑道」。一連串大動作劃清界限，印證在政治人物眼裡，黑道就是夜壺，即使漂白了充其量是白色尿壺。

趙介佑是北聯幫成員，因父親與民進黨淵源深厚，跟著加入民進黨，涉嫌指揮車手提領詐騙贓款及持有毒品，被刑事局拘提法辦。案發後重創民進黨形象，趙映光幾經思量，在輿論與民進黨龐大壓力下主動請辭黨職，但民進黨染黑風暴沒平息，蔡總統不得不為排黑機制沒落實公開道歉。

趙家人此刻必然五味雜陳，因徐國勇結識趙映光與趙之父親趙文寬多年，徐國勇從一個律師搖身一變為內政部長，從政路上趙家人多多少少互為扶持。豈料趙家晚輩趙介佑一出事，即使曾同桌共餐、熱情合影，口才伶俐的徐部長一句「內閣首長小孩那麼多，我會每個都知道嗎？」這話聽在趙家人耳裏，夠心酸刺耳！

同樣急著撇清關係的是蔡總統提名的國策顧問黃承國，國民黨點名2014年他擔任台北市黨部主委時，提攜年僅21歲的趙介佑擔任民進黨選對會委員及小英競選總總時的顧問。黃承國為了自清絕非黑道，連「滴酒不沾，過馬路都不敢闖紅燈」，都拿出來說嘴當良民證。

一時間，「趙家人」成了黑道漂白攀附權貴標籤，政治人物都恨不得撕掉這印記，包括民進黨台北市黨部主委吳怡農。因吳怡農從登記參選到順利拿下主委一職，趙映光及其妹妹、趙介佑姑姑民進黨台北市黨部執行長趙心瑜，曾情義相挺陪伴，台北市黨部主委一職如染上黑幫色彩，必成了吳怡農未來更上一層樓障礙。

黑金政治始作俑者是國民黨執政的80年代中後期，尤其解嚴後政治開放，道上兄弟為了圍事經營聲色場所，大量經由選舉洗白；而政客為了擴大政治勢力，利用黑幫或賄選金牛等不法手段時有所聞。原本該涇渭分明的黑白兩道，有時反而你儂我儂，就看彼此的利用價值。

一位幫派大哥就曾感慨，他與某位縣市首長有多年交情，選舉時出錢出力，有次私人餐會力邀該首長，竟因他的幫派色彩碰了軟釘子、搞得他顏面盡失，當下就覺悟政治人物是交不了心的；這體悟如同民初青幫領袖杜月笙動員幫眾幫國民黨穩固政權，晚境淒涼才有感而發「蔣介石拿我當夜壺，用過了就塞到床底下。」

民進黨已第二次執政，早把國民黨的黑金政治發揚光大，小英身兼黨主席為「趙家人」風暴，不得不公開道歉。總統都道歉了，底下政治人物恨不得把昔日有黑幫色彩友人，通通塞到床底下，永遠不要見光，因夜壺再怎麼漂白，功能性仍是用完即丟，這是黑幫宿命怨不得人！