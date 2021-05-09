台海兩岸的情勢，正是風雨前的寧靜。表面上看，蔡英文當局好像放軟，不復去年「以武拒統」、「以武謀獨」的氣焰。然而，各種形式的台獨並未停止，更遑論承認九二共識。因此，大陸也以行動回應，各種軍事部署漸進而來，統一不能留給下一代，「勿謂言之不預也！」

有人認為這是危言聳聽，但旁觀者清。英國《經濟學人》以封面故事指出，台灣是地表最危險的地方。美國近日也掀起一波「戰略清晰」與「戰略模糊」的論戰，先是學者在《外交事務》力勸美國對台縮減承諾，接著是白宮印太事務官強調「維持戰略模糊」，認為一旦對台明確防衛，反會激起大陸武統，把情勢搞得更糟。

如果一切風平浪靜，何以從去年以來，大陸爆發「和統」與「武統」之爭，西方也熱議起「模糊」抑或「清晰」？他們顯然已感受到兩岸「現狀」難以維持，只有身在熱點的台灣人民，還繼續渾渾噩噩，任政客玩弄於股掌之間！

一些傳統藍營人士會說，大陸反獨促統，不惜要動用武力，這樣會消滅「中華民國」，我們要「捍衛中華民國」。然而，「中華民國」不是早就亡了嗎？那個為了振興中華、成立於1912年的中華民國，你們認為還在嗎？蔡英文所謂「中華民國台灣」，消滅中國歷史，否定先烈先賢，寧可把台灣出賣為美日殖民地，也不認自己是中國人，連孫中山都成了「外國人」，我們還要自欺欺人嗎？

「中華民國」實際上沒有了，但台灣就能獨立嗎？美國防部前官員投書指出，過去都說「台獨意謂戰爭」，現在應改稱「戰爭意謂台獨」，警告大陸一旦武統，美國就立即承認台獨。這話真是奇怪，如果要承認台獨，何必等到大陸動手，現在就可以承認！等到武統開始，台灣淪為戰場，到時再承認台獨，除了讓那些台獨頑固分子以「流亡政府」之名接受庇護，根本毫無意義。

至於美國說這些話，難道就代表一旦開戰會協防台灣？不要忘記，美國堅持對台「戰略模糊」，就是怕和中國大陸正面交火，那是遠比「兩岸統一」更大的利益損失。因為美國多次兵推，都發現若在台海與中國大陸交戰，即便把還在研發中的武器都假設能用，也只能獲得慘勝。對美國來說，這是絕對無法承受的災難。因此，美國慫恿台灣牽制大陸，但不承諾協防台灣，如果大陸真發動武統，美國就不必承擔為台出兵的責任，免得承諾了卻做不到，損耗「老大哥」的信譽。

在這樣的現實條件下，台灣真要和大陸打一仗嗎？綠媒批駁《經濟學人》，說台灣除了「那些心向中國的人」，一點都不危險。然而，就算我們這些島內的統派都死絕了，難道大陸就會放棄統一、美國便承諾為台獨協防嗎？這些人睜眼說瞎話，無非就是能拖一天是一天，搞爛了就跑，把兩岸對立的仇恨留給下一代，歹毒至極！

我們要愛台灣、救台灣，就不能把台灣帶上這條死胡同。聰明的台灣人，不要再受台獨分子的欺騙、反共人士的蠱惑，睜開眼看清今天大陸的成就，台灣已落魄到怎樣的地步！過去講「三民主義統一中國」，現在民族主義就先沒了，從上到下數典忘祖、認賊作父，所謂「民主」也不過是結合「黑金」與「台獨」的民粹，台灣還有何資格吹「三民主義」？真正孫中山先生振興中華的理想，不正由大陸在實踐嗎？

我們要服膺「戰場不能在台灣」的最高原則，不被美國利用作抵抗大陸的棋子，積極和大陸談「一國兩制」的制度安排，以和平方式結束兩岸70餘年的對立。惟有如此，台灣的高科技、創新能力及樂活文化，才有機會在我們中國的全球佈局中發光發熱。至於那些人喪心病狂，要把台灣人送上戰場做「掃帚軍團」，不過是掩護他們「流亡」，我們絕不上當。更重要的是，及早認清兩岸必然統一，不做民族復興的絆腳石，在中國人站起來、富起來、強起來的歷史大業中，才能讓青年世代有光明燦爛的未來！（作者為新黨前主席）