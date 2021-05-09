今年的世界衛生大會（WHA）即將在24日舉行，台灣是否能以觀察員的身分與會再度成為焦點。過去幾年台灣皆因中國大陸的阻撓而無法參與，今年因為美國拜登政府的積極支持及國際上聲援的聲浪增加而出現轉機。

以WHA維護全人類健康的性質而言，台灣理應獲邀參加，尤其是今年及去年都在討論如何因應新冠病毒的威脅，台灣防治疫情得當，具有豐富的專業知識與經驗，更應該被允許參與，貢獻於此一重要議題的解決。之所以仍被拒絕於大會之外，純是因為大陸的反對所致，所以基本上這已不是一個健康及科學議題，而是政治議題。

台灣在2009至2016年前總統馬英九執政時期，即以觀察員身分獲邀參與WHA，直到蔡英文總統上任後，因為不承認九二共識，兩岸關係轉趨惡化，自2017年起才再度未能參與WHA直到今日。

不過今年支持台灣與會的聲浪卻大幅高漲，這是多項原因所致。首先是美國拜登政府對台灣與會的積極支持與協助。美國國務卿布林肯7日發表正式聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞立即邀請台灣參與本屆大會，以健全此次會議的目的。過去幾年美國亦做過類似的努力，前國務卿蓬佩奧去年亦曾公開呼籲譚德塞應該邀請台灣與會，但是效果並不彰顯。主要原因是美國在前總統川普任內採取單邊主義的外交政策，退出包括WHO在內的多個國際組織，對於國際的號召力及國際組織的影響力大幅下滑，無法動搖WHO秘書處的決定。

自拜登政府上任後，美國改採多邊主義的外交，已重新加入WHO及《巴黎氣候協定》，並修復與主要盟邦的關係，因此登高一呼時較具說服力。日前G7外長會議也在聯合聲明中首次表態支持台灣有意義地參與WHO及WHA，即是明顯的例證，這也顯示拜登政府的聯盟抗中策略已然奏效。

其次，台灣在因應新冠肺炎疫情的表現非常傑出，獲得全球高度的肯定，當本次大會繼續討論如何防治新冠病毒的威脅時，台灣應該參與的正當性自然很高。

第三，大陸近年來的崛起與強勢作為已引發更多國家的疑慮，制中的聲浪也逐漸升高。G7國家願意聲援台灣，日前法國參議院史無前例地無異議通過支持台灣參與國際組織的決議案，都是此一情緒的展現，不完全是美國的鼓吹所致。

儘管今年國際間支持台灣與會的聲音高漲，但最後是否真能幫助台灣成功參加WHA仍未可知。WHO的官員已表示，台灣能否參與仍然要由該組織194個會員國以「簡單多數決」的方式決定。大陸已表態反對台灣參與，再考量大陸與絕大多數的會員國具有邦交關係，也必將運用政治與經濟資源影響這些國家的態度，台灣最後能否獲得多數會員國的支持仍是未知數。此事可視為拜登上任後美中在國際組織的一場較量，誰能勝出，答案很快就將揭曉。（作者為淡江大學國際事務學院院長）